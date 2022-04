Bästa ställena att köpa The Graph, som ökade i värde med 17% idag

Livepriset på The Graph idag är $0,39 med en 24-timmars handelsvolym på $217,2 miljoner. The Graph har ökat med 16,65% under de senaste 24 timmarna.

Den här korta guiden har allt du behöver veta om The Graph-nätverket och myntet, inklusive om och var du kan köpa The Graph om du vill.

Bästa ställena att köpa The Graph nu

Eftersom GRT är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa GRT med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa GRT just nu, följ dessa steg:

Köp ETH på en reglerad börs eller mäklare, som eToro ›

Vi föreslår eToro eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

2. Skicka dina ETH till en kompatibel plånbok som trust wallet eller MetaMask

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Anslut din plånbok till Uniswap DEX

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

4. Du kan nu byta dina ETH mot GRT

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Vad är The Graph?

The Graph är ett protokoll för att söka efter data för Ethereum Mainnet och liknande nätverk, vilket driver många applikationer i det bredare Web3-ekosystemet och delvis DeFi.

GraphQL används för att hämta blockkedje-data, som sedan används för att bygga och publicera subgrafer. Det är lätt för utvecklare att börja bygga på detta nätverk på grund av en värdtjänst i produktion.

The Graph stöder indexeringsdata från Ethereum, IPFS och POA.

The Graph syftar till att ta tillförlitlig decentraliserad offentlig infrastruktur mainstream. Deltagarna använder Graph Token (GRT) för att säkerställa ekonomisk säkerhet för nätverket och integriteten hos data som efterfrågas.

Borde jag köpa The Graph idag?

The Graph kan vara en lukrativ investering, men ta dig tid att läsa åtminstone flera prisprognoser från ledande analytiker och göra marknadsundersökningar innan du gör ett åtagande. Ta alla investeringsråd med en nypa salt.

The Graph prisprognos

Price Prediction är ganska hausse på BRT. De förutspår att det kan gå upp till $0,66 med ett genomsnittligt handelspris på $0,58 i år. År 2023 kommer det att vara värt minst $0,84, men det är mer sannolikt att det handlas för det genomsnittliga priset på $0,87.

Följande år kommer The Graph att handlas för minst $1,19. Det kan gå upp till maximalt $1,41 med ett genomsnittligt handelspris på $1,23. Det lägsta möjliga priset 2025 är $1,81.

Wallet Investor har en mycket motsatt uppfattning. De anser att The Graph är en dålig ettårsinvestering. Priset kommer att förbli oförändrat och din investering kan tappa värde.

The Graph på sociala medier