Binance, världens största kryptovalutabörs efter handelsvolym, har meddelat ett återupptagande av spothandel för Terra- (LUNA) och TerraUSD-paren (UST).

Kryptobörsen avbröt handeln i LUNA/BUSD och UST/BUSD i kölvattnet av Terras härdsmälta. Men som ett tecken på att marknaden ännu kunde se en återhämtning i UST-stablecoinet, och för närvarande ”begravda” LUNA, tillåter Binance handel.

Börsen skrev i ett meddelande till sina användare att beslutet följer Terra-blockkedjan-validatorernas drag för att ”återuppta blockproduktion, inaktivera on-chain-byten och stänga IBC-kanaler.”

”Binance kommer att återuppta spothandeln för följande handelspar klockan 14:00 UTC, 13 maj 2022. LUNA/BUSD och UST/BUSD.”

Binance will resume spot trading for the following trading pairs at 2:00pm UTC, May 13 2022.

🔸 LUNA/BUSD

🔸 UST/BUSDhttps://t.co/T4oD0dQdHT

— Binance (@binance) May 13, 2022