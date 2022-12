Binances proof of reserves-revisor tar bort rapport, vad betyder det?

Hoppsan.

Binances ”revision”, med de inverterade kommatecken som är mycket avsedda där, finns inte längre. Mazars revisionsbyrå som arbetade med Binance på rapporten om bevis på reserver – vilket var vad det hänvisades till av Mazars, snarare än en revision – har tagit bort rapporten från sin webbplats.

De meddelade också att det skulle pausa sitt arbete med alla kryptoklienter. Förutom Binance inkluderar detta Crypto.com och KuCoin.

”Tyvärr betyder detta att vi inte kommer att kunna arbeta med Mazars för tillfället”, sa en talesperson för Binance.

Jag har skrivit mycket om misslyckandet som var beviset på reserv-initiativet. Kort sagt, det kunde inte vara mindre av en revision, och rapporten väckte fler frågor än den besvarade.

Mest framträdande var det en vägran att presentera skulder, där VD Changpeng Zhao sa på Twitter att detta var ”svårare” och att bara ”fråga runt” för att verifiera att Binance inte är skyldig någon någonting.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around.

