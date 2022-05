Binances VD säger att han är redo att stödja Terras (LUNA) ombyggnad

Binances VD Changpeng ’CZ’ Zhao säger att den ledande kryptovalutan är redo att stödja Terraform Labs och dess communitys uppgång ur askan. Han förväntar sig dock att teamet bakom LUNA- och UST-tokenen ska erbjuda mer transparens och ansvar.

LUNA:s och UST:s kollaps den senaste veckan orsakade vågor och väckte mycket uppmärksamhet från hela kryptogemenskapen och på andra håll. Bland dessa reaktioner har varit ”falskheter som cirkulerar i krypto-twitter”, angående vad som hände.

1/8 These past weeks have proven to be a watershed moment for the crypto industry. We have witnessed the rapid decline of a major project, which sent ripples across the industry, but also a new found resiliency in the market that did not exist during the last market downswing.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 15, 2022