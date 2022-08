BitBox02 Review – är det ett bra alternativ för kallförvaring?

Det här året har hittills varit brutalt på kryptovalutamarknaderna. Bland den baisseartade utvecklingen har funnits ett gäng centraliserade enheter som ansöker om konkurs, av vilka den mest uppmärksammade var Celsius.

Mot denna bakgrund klingar mantrat ”inte dina nycklar, inte dina mynt” sannare än någonsin. Eftersom smittspridning sprider sig över branschen finns det bara ett sätt att du kan vara helt säker på att din Bitcoin (och andra kryptovalutor) är säkra. Och det är kallförvaring – något jag varnade för den dagen då UST-pegen började glida.

An $18B stablecoin can't go poof without externalities popping up elsewhere

For e.g, #Bitcoin may be the world's safest money, but only if you have your keys.

Is your custodial lender definitely not attached to $UST?

Could be more than Terra going under here, this isn't over

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) May 11, 2022