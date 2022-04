MicroStrategy har investerat miljarder dollar i Bitcoin under de senaste åren och har för avsikt att öka deras investering.

MicroStrategys vd Michael Saylor anser att Bitcoin är mindre riskabelt än obligationer. Han gjorde detta uttalande efter att ha satsat stort på Fidelity, som nyligen introducerade ett Bitcoin 401(k)-erbjudande till sina kunder.

Saylor sa till CNBC att han är nöjd med Fidelitys senaste erbjudande och tror att det kommer att löna sig stort i det långa loppet. Fidelity Investments blev leverantören av pensionsplaner i USA för att erbjuda Bitcoin som ett alternativ i 401(k)-konton.

Kapitalförvaltningsföretaget sa att de skulle introducera Bitcoin 401(k)-alternativet till sina kunder i mitten av året. Fidelity har mer än 2,7 biljoner dollar i tillgångar under förvaltning och är för närvarande den största 401(k)-leverantören i USA.

Saylor var exalterad över den senaste utvecklingen och kommenterade att;

”Bitcoin är en digital egendom, och det gör den till den perfekta tillgången för en pensionsplan”, sa Saylor till CNBC på tisdagen. ”Det är mindre riskabelt än obligationer, än aktier, än kommersiella fastigheter, än guld. Det byggdes typ för detta. Det är en teknisk utmaning att erbjuda en 401(k)-sparplan, och Fidelity har övervunnit det. Så vi är verkligen glada över att kunna erbjuda detta till våra anställda”, sa han. ”Fidelity har satt fingret på en fråga – det finns 80 miljoner amerikaner som för närvarande äger eller har ägt digitala tillgångar.”

Saylor tillade att Fidelitys antagande skulle fylla ett viktigt vakuum på investeringsproduktmarknaden.

Bitcoin har underpresterat under de senaste månaderna och handlas för närvarande under $40 000 per mynt. Saylor hävdar dock att han är hausse på den långsiktiga prispotentialen för den ledande kryptovalutan. Han sa;

”Maximalister köper prylarna för att ge till sina barnbarn, och de är i genomsnitt i dollarkostnad. De är redan med alla, så de kontrollerar inte marknaden. Teknokrater tror att det är nästa stora tekniska nätverk som Google eller Facebook. När de känner sig hausse på teknik, köper de. När de känner sig baisse när det gäller teknik säljer de. Handlarna tror att det antingen är en korrelerad tillgång eller inte korrelerad tillgång till risktillgångar, beroende på deras humör. Just nu tror de att det är korrelerat till risk. Så om de säljer risk så säljer de Bitcoin,”

Saylor sa att handlare och teknokrater kontrollerar Bitcoin-marknaden för tillfället men maximalister kommer att vinna på lång sikt.