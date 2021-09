BTC-priset återfick stöd över flera zoner i samband med en ihållande uppgång på måndagen

Bitcoinpriset har stigit med 7 % i måndagens intradagshandel efter att tjurar har ryckt undan helgens utförsäljning som katalyseras av nya negativa nyheter från Kina.

Priset på den ledande kryptovalutan steg till toppnoteringar på 44 338 dollar under den asiatiska handelssessionen, och uppgången för den främsta kryptovalutan spred sig till de stora altcoins.

Bland altcoins är det Ethereum (ETH) som ser de största vinsterna i topp-10-kategorin efter marknadskapital, med ETH/USD upp 12 % under de senaste 24 timmarna. Andra mynt som har uppvisat snabba återhämtningar efter fredagens utförsäljning är Solana (SOL) med 9,8 %, Binance Coin (BNB) med 9,3 % och XRP med 7,6 %.

Totalt sett ökade den totala kryptomarknadskapitaliseringen med mer än 6 % för att i skrivande stund uppgå till cirka 2,03 biljoner dollar.

Bitcoins pris hade sjunkit till bottennivåer på 40 555 dollar förra veckan när panik drabbade marknaden på grund av en ny åtstramning av Bitcoin- och kryptohandel i Kina. Dumpningen hotade att skicka BTC-priset under 40 000 dollar, men efter en helg med uppåtgående styrka är kryptot tillbaka över 44 000 dollar eftersom köparna siktar på fler vinster denna vecka.

Bitcoins återhämtning kommer samtidigt som några större kryptolänkade aktier rasade på grund av den kinesiska repressalierna. Enligt Reuters föll aktiekurserna för Huobi Tech och OKG Technology Holdings med 30 % respektive 20 % tidigt på måndagen.

Medan kryptorelaterade aktier svajade registrerade BTC en uppgång.

BTC/USD 4-timmarsdiagram. Källa:TradingView

När man tittar på det dagliga diagrammet föreslår kryptoanalytikern Rekt Capital att BTC-priset kommer att öka ytterligare om tjurarna uppnår en daglig stängning över 43 800 dollar.

#BTC continues to dig into the red resistance area after forming yet another Higher Low

A Daily Close inside the red area would be positive but it's important the bottom of the red box is flipped into support to confirm a breakout beyond this red area$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/HXF5F9fLIy pic.twitter.com/VAwVnDFlAA

— Rekt Capital (@rektcapital) September 27, 2021