Bitcoin-gruvbrytare kan använda den rikliga naturgas som går till spillo genom fackling till "produktiv användning" och hjälpa miljön, sade den amerikanske senatorn Ted Cruz på fredagen.

Texas är för närvarande ett av de främsta resmålen för Bitcoin-gruvbrytare, särskilt efter Kinas hårda tag mot kryptogruvdrift och kryptohandel.

Förutom den billiga och lättillgängliga vindkraftsgenererade energin skulle gruvarbetarna också kunna dra nytta av en annan energikälla – den naturgas som oljeindustrin "bränner" för att undvika att trycket byggs upp i reservoarerna under oljeutvinningen.

När Cruz talade vid Texas Blockchain Summit den 8 oktober noterade han att Texas står för cirka 50 procent av den "facklade" gasen, en enorm mängd energi som enligt honom inte får gå till spillo.

Enligt Cruz uppstår slöseriet på grund av bristen på den överföringsutrustning som krävs för att fånga upp naturgasen och få den dirigerad till områden där den ska användas som den ska.

"Använd den kraften för att bryta Bitcoin", uppmanade politikern från Texas och tillade att detta är ett steg som omedelbart skulle kunna hjälpa miljön.

"…i stället för att fackla naturgasen sätter du den i produktiv användning", konstaterade han.

Energin kan också anslutas till elnätet, vilket ger reserver från vilka andra kritiska användningsområden kan hämta energi, tillade Cruz.

Bitcoin har enligt den amerikanske politikern potential att visa sig vara mycket viktig över hela världen, särskilt på många "platser på jorden där solen skiner mycket och vinden blåser mycket men det finns inga kraftledningar och det är inte ekonomiskt genomförbart att använda den energin".

CoinMetrics grundare Nic Carter sammanfattade senator Ted Cruz tal där han förespråkade användningen av Bitcoin mining enligt nedan:

Sen. Cruz makes 3 key points

– Miners can mine off grid by mitigating waste nat gas (byproduct of oil extraction)

– Miners can participate in demand response and give energy back to grid when most needed

– Miners can take advantage of stranded renewables

— nic carter (@nic__carter) October 10, 2021