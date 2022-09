Bitcoin kan inte bryta $20K eftersom bara en sak fortsätter spela roll

Det ser ut som en baisseartad avslutning när vi närmar oss slutet av september månad på kryptomarknaderna.

Bitcoin släpar fortfarande under $20 000 eftersom inget verkligt momentum har fångats över hela utrymmet. Detta beskriver mina tankar under de senaste månaderna: det enda som verkligen betyder något just nu är makrosituationen.

Med kriget i Ukraina som fortfarande pågår, energipriserna kväver fortfarande massorna och en levnadskostnadskatastrof som vägrar att dö, är Bitcoin helt enkelt svansen på hunden. Den följer aktiemarknaden som följer Jerome Powells ord när Federal Reserve fortsätter att föra krig mot inflationsdebaclet.

Jag ritade upp diagrammet ovan för att visa hur relativt godartad månad det har varit med Bitcoins standarder, eftersom det orangea myntet känns något intervallbundet just nu. Den stora spetsen tidigare under månaden kan tillskrivas marknadens tankar om inflation, såväl som den efterföljande nedgången.

Federal Reserve fortsätter att flytta marknader

Naturligtvis var katalysatorn där ännu ett FOMC-möte när Feds senaste tankar om inflation avslöjas för marknaden. När räntorna fortsätter att höjas i vad som nu verkar vara en fast position av Fed för att först och främst ta itu med inflationsproblemet, fortsätter likviditeten att flöda ut ur risktillgångar.

Detta påverkar aktiemarknaden, men det påverkar kryptotillgångar betydligt mer givet deras position längre ut på riskspektrumet. Det är därför i stort sett varje digital tillgång har varit ännu snävare korrelerad under de senaste månaderna än vad de normalt är.

Inte ens den avgörande sammanslagningshändelsen på Ethereum räckte för att bryta problemet med att vifta på svansen, eftersom Ethereum knappt svängde och bara sipprade tillsammans med resten av marknaden.

Vad har framtiden att erbjuda?

För mig väntar jag fortfarande vid sidan av just nu. Makroläget är helt enkelt för oförutsägbart. Jag känner att en hård vinter väntar, särskilt i Europa, som ligger långt efter USA när det gäller räntehöjningar.

Vi såg Storbritannien den här veckan tillkännage skattesänkningar som sänkte pundet till sin lägsta nivå någonsin, sådan är oron över dess svaghet mitt i fortsatt inflation och en löjligt stark dollar (som tidigare i år uppnådde paritet med euron och nu inte är långt borta gör samma sak mot pundet).

Nyheten ingen vill höra är att det inte spelar någon roll vad som händer på kryptomarknaden, ingenting kommer att stiga förrän makrobilden städar upp sig själv. Efter ett historiskt tjurlopp som varade i över ett decennium, måste vi betala.

De goda tiderna kan inte vara för evigt. Inom krypto vet vi det mer än någon annan. Den stora skillnaden mellan nu och tidigare cykler är att denna gång är krypto på en björnmarknad medan den bredare ekonomin också är det.

Det är en stor förändring, och det är väldigt skrämmande.

Men för tillfället väntar vi och ser vad nästa KPI-avläsning är, och den efterföljande reaktionen från Fed – och tills dess kommer Bitcoin bara åka iväg lugnt.