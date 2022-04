Bitcoin kan nå $100 000 inom ett år, säger Nexos vd

Bitcoin handlas för närvarande över $40 000, men marknadsexperter är optimistiska att det snart kommer att nå $100 000.

Antoni Trenchev, VD för kryptolåneföretaget Nexo, är övertygad om att Bitcoins pris kommer att stiga mot $100k inom ett år. Han nämnde detta under en intervju med CNBC nyligen.

Bitcoin har underpresterat under de senaste veckorna och handlas för närvarande över $40 000 per mynt. Han uppgav dock att han är orolig över den ledande kryptovalutans kortsiktiga prestanda.

Trenchev sa att Bitcoins kortsiktiga utsikter skulle kunna överensstämma med traditionella finansmarknader när Federal Reserve börjar avveckla sitt massiva monetära stimuleringsprogram.

Men i det långa loppet skulle flytten gynna kryptovalutamarknaden. Trenchev sa att en krasch i aktier sannolikt skulle innebära att USA:s Federal Reserve skulle gå tillbaka till lättnader på nolltid.

Som ett resultat förväntar han sig att Bitcoins värde kommer att mer än fördubblas och nå $100 000 under de kommande 12 månaderna.

Paolo Ardoino, teknikchef för Bitfinex, är också optimistisk om kryptovalutamarknaden. Han tror dock inte att Bitcoin kommer att nå $100 000 under de närmaste månaderna. Han sa till CNBC att;

”I just detta ögonblick lever vi under, skulle jag säga, global osäkerhet på marknaderna, inte bara kryptomarknaderna, även på aktiemarknaderna. Så vi ser definitivt lägre volymer på kryptosidan … bitcoinvolymerna har sjunkit under de senaste veckorna. Så det är ganska viktigt som ett mått eftersom det säger att många valar, många aktiva marknadsaktörer, deltagare som var väldigt aktiva tidigare väntar lite vid sidan av.”

Bitfinex VD sa att han förväntar sig att Bitcoins pris kommer att avsluta 2022-handeln strax över $50k. Han är dock optimistisk om marknadens långsiktiga utsikter. Han sa;

”Jag är en hausseartad person på bitcoin. Jag ser så mycket hända i den här branschen och så många länder som är intresserade av bitcoin-antagande att jag är riktigt positiv.”

Bitcoin har sjunkit med mer än 40% från sin rekordnivå på $69 000 som den nådde i november 2021.