En analytiker förutspår att nästa motstånd kan ligga runt 55 000 dollar, med ett möjligt utbrott om BTC-priset uppnår en daglig stängning över 49 170 dollar.

Bitcoin-priset har stigit över 50 000 dollar under måndagsmorgonen och tjurarna siktar på ytterligare uppgång som kan leda till att benchmark-kryptovalutan når den högsta dagliga stängningen sedan den 11 maj.

Den ledande kryptovalutan efter marknadskapital har ökat sitt värde med cirka 2,2 procent under de senaste 24 timmarna och har nått intradagshögsta på 50 50 505 dollar på den stora amerikanska börsen Coinbase. Sammantaget visar data på CoinGecko att BTC/USD-paret har nuddat till toppar på 50 270 dollar på de flesta större börserna.

I skrivande stund handlas flaggskeppskryptovalutan runt 50 252 dollar på de största globala börserna. Den nuvarande prisnivån innebär att Bitcoins värde har stigit med nästan 7 % den senaste veckan och med över 50 % sedan den 23 juli.

Dagens uppgång beror på positiva nyheter från betaljätten PayPal, som har meddelat att de utökar sina kryptotjänster. Enligt företaget kan användare i Storbritannien nu köpa, lagra eller överföra de bästa kryptovalutorna direkt från sina PayPal-konton.

Tjänsten har till en början endast varit tillgänglig för företagets amerikanska kunder, och expansionen kommer att göra det ännu enklare för fler att använda Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) och Bitcoin Cash (BCH).

Utbrottet över $50 000-nivån för BTC/USD kom efter flera studsar från stödet runt $43 800. Bitcoin bryter också ut ur ett område med en intervallgräns vid 43 000-48 800 dollar, där flera avvisningar har inträffat och som har avbrutit uppåtgången från bottennivåer på 29 300 dollar som nåddes den 20 juli.

Enligt en analytiker är det troligt att BTC-priset kommer att sträcka sig till nästa motståndszon runt 55 000 dollar. Dessa utsikter stöds av RSI som ligger över 60 och MACD som ligger kvar i den positiva zonen och börjar stiga efter en hausseövergång.

