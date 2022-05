Bitcoin prisprognos: akta dig för en ’dead cat bounce’

Bitcoin-priset har en ’dead cat bounce’ efter att ha upplevt sin värsta krasch i år. BTC handlas för $30 500, vilket är över veckans lägsta på $25 300. Det är betydligt lägre än dess rekordnivå på nästan $70 000. Så, kommer denna återhämtning att hålla?

Bitcoins återhämtning

BTC-priset har gjort vissa uppgångar under de senaste timmarna när investerare skyndar sig att köpa myntets dipp. Många av marknadsaktörerna anser att myntet har blivit extremt billigt med tanke på att det har haft sin värsta vecka i år.

En närmare titt på marknaden visar att BTC-återhämtningen speglar aktiemarknadens. Under de senaste två dagarna har teknologiaktier varit lite positiva efter några anmärkningsvärda utvecklingar. Nasdaq 100-indexet har stigit från det lägsta under veckan på $11 700 till $12 213. Nyligen har vi sett en nära korrelation mellan teknikaktier och digitala valutor.

Vidare har Bitcoin-priset hållits stabilt sedan Tether har hållit sig ganska bra . På torsdagen tappade stablecoinet sin peg ett tag, vilket fick många investerare att oroa sig för dess framtid. Detta hände när Terra USD-stablecoinet fortsatte att kämpa.

En annan anledning till att Bitcoin går bra är att många stora investerare verkar hålla sina andelar i myntet. Till exempel, i en intervju med CNBC i torsdags, sa Bill Miller, en legendarisk investerare, att han fortfarande hade sina tillgångar. På liknande sätt har andra investerare som Tesla och MicroStrategy ännu inte sålt sina andelar.

Ändå bör investerare ta detta rally med en nypa salt. Historiskt sett tenderar tillgångar att studsa tillbaka kort efter en stor försäljning. Detta händer när investerare köper dippen. I de flesta fall tenderar lättnadsrallyt, som ofta kallas ’dead cat bounce’, att lätta.

Bitcoin prisprognos

Fyratimmarsdiagrammet visar att BTC-priset bildade ett hammarmönster på torsdagen. I prisåtgärdsanalys är detta ett av de mest pålitliga hausseartade ljusstakemönstren. Myntet har nu fastnat på 25-dagars glidande medelvärde medan Relative Strength Index (RSI) har pekat uppåt.

Därför finns det en möjlighet att Bitcoin-priset kommer att fortsätta stiga under helgen, särskilt om Nasdaq 100-indexet stänger i grönt. Men under de kommande dagarna finns det en sannolikhet att paret kommer att återuppta den nedåtgående trenden under den kommande veckan.