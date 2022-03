Bitcoin rör $45 000 mitt i ”PetroBitcoin”-sentimentet

Bitcoin bröt över viktiga motståndsnivåer för att nå toppar som senast sågs i februari, med uppgången som drevs av olika makrofaktorer.

Bitcoin har ökat med 10% den senaste veckan och klättrat till sin högsta prisnivå sedan den 24 februari då den kort handlades över $45 000.

På fredagen steg Bitcoin (BTC-USD)-paret över 4% i intradagsvinster för att nå toppar strax över prisnivån på $45k. Paret har sedan dess dragit sig tillbaka men ligger fortfarande ett bra bud över $44 700 i skrivande stund.

Den ledande kryptovalutans uppsida följer veckor av intervallhandel, där lättnaden ökat under den senaste månaden dämpad av risk-off-sentiment som utlöstes kring kriget mellan Ryssland och Ukraina och effekterna av stigande inflation på aktier.

Men enligt GlobalBlock-analytikern Marcus Sotiriou fick uppåtsentimentet den här veckan ben från hypen kring ny ackumulering av Terra Labs grundare och VD Do Kwon.

Kwon, som nyligen placerade två satsningar värda 11 miljoner dollar på att Terra (LUNA) pris är högre än 90 dollar i mars nästa år, har avslöjat en "$3 miljarder Bitcoin-ackumuleringsplan."

do kwon: announces plans to acquire $3 billion dollars worth of #bitcoin in the immediate term

bitcoin magazine: 🦗🦗🦗

— udiverse🔺 (@udiWertheimer) March 19, 2022