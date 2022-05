Bitcoin sjunker under $32 000 då data från kedjan tyder på mer smärta

Bitcoin sjönk under $32 000 på måndagen och är farligt nära att bryta nivån på $32 500 mitt i en stor försäljning av kryptovalutor och aktier.

Med värdet på BTC/USD ned mer än 7% under de senaste 24 timmarna, stirrar tjurar på prisnivåer som sågs i juli 2021, med data från kedjan som tyder på mer smärta.

När krypto säljs bort tillsammans med aktier, har fler BTC fallit till en förlust. Enligt on-chain-analysplattformen Glassnode har den flyktiga nedgången till priser under $33 000 kastat ytterligare 10% av Bitcoin-tillgångar i minus.

Förra veckan lyfte Glassnode fram hur en nedgång till bottennivåer på $33 000 skulle få fler människor, särskilt kortsiktiga investerare, till olönsamt.

Bitcoin var då runt $38 000, men de fall som setts under de senaste dagarna verkar ha skrämt en stor pool av kortsiktiga innehavare, även när aktier såldes för att se den bredare riskmarknaden stirra på mer smärta.

”Bitcoin-tjurar är fortfarande under press den här veckan, eftersom priserna faller tillbaka till $33 800 och nätverkets lönsamhet faller med ~10%. Svaghet har visat sig över ETF-produktflöden, minskat utbud av stablecoins och i att investerare brådskar att sätta in mynt på börser, till stor del som svar på nedåtriktad volatilitet”, skrev företaget i sitt veckovisa nyhetsbrev .

Bitcoin är nu över 53% i rabatt från sitt rekord i november över $69 000. Enligt Glassnode kan det fortfarande vara mer smärta om den nuvarande nedgången jämförs med tidigare björnmarknader.

För det första skickade nedgången som sågs i juli 2021 BTC till en prisnivå som var 54,2% i rabatt på dess ATH. Björnmarknaderna som inträffade 2015, 2018 och mars 2020 var ännu mer smärtsamma, med kapitulation som skickade Bitcoin -77,2% och -85,5% från dess rekordnivåer då.

Nätverkslönsamheten har sjunkit till cirka 60% med den senaste nedgången i BTC-priset som pressar flaggskeppskryptovalutan till en ”smärtströskel” som liknar tidigare björnmarknader. Lönsamhetsnivåerna liknar också de som registrerades på björnmarknaderna 2018 och 2019-20.

”Det bör dock noteras att båda fallen var före den slutliga kapitulationsutspolningshändelsen,” tillade företagets analytiker i rapporten.

Kryptohandlaren och analytikern HornHairs tror att en botten inte är nådd ännu och att mer smärta är sannolikt.

”Om man tittar på den genomsnittliga tiden från cykelns högsta till cykellågpunkten, såväl som den genomsnittliga tidcykellågpunkten före nästa halvering, skulle september-november i år vara de mest historiskt lika tidigare cyklerna, vad gäller tidsperiod, för en botten ska bildas.”

Diagram som visar historisk prisrörelse för BTC. Källa: HornHairs på Twitter .

Enligt Michael van de Poppe, en heltidshandlare och toppkryptoanalytiker, kanske investerare vill titta på de nuvarande prisnivåerna för BTC. Enligt hans åsikt skulle området kunna ge ett ”studsspel”.

#Bitcoin at this level should be interesting to keep an eye on.

Didn't bounce towards $37.5K, but has been taking all the liquidity beneath the lows of 2022 and that should be a bounce play. pic.twitter.com/GMsToZTZMN

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 9, 2022