Den senaste gången Bitcoin handlades över 45 000 dollar var den 18 maj

Bitcoins pris steg kraftigt över nivåerna 40 000 och 43 000 dollar under helgen. Den ledande kryptovalutan nådde toppnoteringar på 45 364 dollar på den amerikanska kryptobörsen Coinbase, och CoinGecko aggregerade marknadspriset till veckohögsta 45 157,58 dollar. Spiken innebar att Bitcoin handlades på den högsta nivån sedan den 18 maj.

Även om BTC/USD har korrigerat med 2,9 % under de senaste 24 timmarna för att sjunka till 43 556 dollar, verkar det som om tjurarna har kontrollen och ett nytt utbrott över den omedelbara motståndsnivån runt 44 972 dollar skulle kunna få tjurarna att sikta på nya flermånadershögsta nivåer.

Uppgången till över 45 000 dollar kom när tjurarna skakade av sig den negativa stämningen kopplad till kontroversiella ändringar i sista minuten av ett infrastrukturförslag på 1,2 biljoner dollar som riktar in sig på över 28 miljarder dollar från kryptovalutabeskattning. En rapport om att Vita huset gynnade ett av ändringsförslagen som ansågs rikta sig mot Proof of Stake-mynt ökade diskussionen om utförsäljning.

Men senaten lyckades inte nå en kompromiss om förslagen och på söndagen stannade samtalen upp.

Sunday night infrastructure bill update:

The Senate has voted 68-29 to end debate. We wanted a vote on the Wyden amendment first, or on a Wyden-Warner compromise, but no luck.

The Senate has to wait until Tuesday to do a final vote. They might still amend the bill before then. https://t.co/VFrmnZqOPQ

— Jake Chervinsky (@jchervinsky) August 9, 2021