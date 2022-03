Bitcoins pris hoppade med 8% för att handlas upp från cirka $39 000 till över $42 200, medan sekretessmynt också hade ökat imponerande före Bidens verkställande order.

Bitcoin ökade tidigt på onsdagen för att nå toppar över $42 000 för att påskynda korta likvidationer värda miljoner. Allt detta hände mitt i en bredare uppgång på kryptomarknaden, med altcoins ledda av sekretessmynt som följde flaggskeppskrypton för att göra imponerande vinster.

BTC:s rally över $42k följde nyheterna om ett enligt uppgift läckt pressmeddelande som delade detaljer om den efterlängtade verkställande order om kryptovalutor av amerikanska presidenten Joe Biden.

Ett faktablad om beställningen, som finns i en läckt utgåva, indikerar "det första tillvägagångssättet någonsin för hela regeringen för att ta itu med riskerna och utnyttja de potentiella fördelarna med digitala tillgångar och deras underliggande teknologi."

Förutom att undersöka konsumentskydd och stävja olaglig finansiering, syftar ordern till att främja USA som teknikledare och lägger upp planer för en centralbanks digital valuta (CBDC).

Exekutivorderns detaljer verkar överensstämma med ett uttalande från finansminister Janet Yellen, (snabbt hämtat från finansministeriets webbplats) som till synes applåderade den verkställande ordern som ett verktyg som skulle "stödja ansvarsfull innovation."

Medan officiella detaljer om verkställande ordern ännu inte har kommit ut på marknaden, reagerade kryptomarknaden positivt på den läckta informationen.

Sekretessmynt som Zcash (ZEC) och Monero (XMR) hade ökat tvåsiffrigt före nyheterna, med Monero som hoppade nästan 30% på 24 timmar och Zcash gjorde en +20% uppsida.

Bitcoin hoppade från under $39 000 i tidiga affärer till över $42 000. Benchmark-kryptovalutan handlas för närvarande runt $42 220, cirka 8,2% upp under de senaste 24 timmarna.

Även om BTC ligger över nyckelstödet vid $40 000, säger den pseudonyma kryptoanalytikern il Capo att den baisseartade strukturen förblir intakt. Han förutspår en styv barriär nära $45 000-$46 000.

