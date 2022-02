Bitfinex-stödda LEO-tokenen hoppar 43%: här är varför priset stiger

Idag hoppade priset på UNUS SED LEO (LEO) tokenen med 43% för att nå sitt rekordhögsta.

I skrivande stund handlades den för $7,13.

Den har nått en daglig högsta på $8,04 och en daglig lägsta på $4,96 och har en handelsvolym på $56,936,717, ett börsvärde på $6,803,494,168 och ett cirkulerande utbud av 953,954,130 LEO-mynt.

Låt oss nu ta en djupdykning och se vad hypen handlar om.

Innan vi går in i den aktuella upptrenden av LEO-tokenen är det viktigt att vi först förstår vad den är och hur den fungerar.

I ett nötskal, UNUS SED LEO är en verktygstoken som används över iFinex-ekosystemet. Namnet kommer från ett latinskt citat i en av Aesops fabler. Den tillåter Bitfinex-användare att spara pengar på handelsavgifter och rabattens omfattning beror på hur mycket LEO en Bitfinex-handlare har på sitt konto.

UNUS SED LEO lanserades i maj 2019.

Igår meddelade det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) att de hade beslagtagit över 3,6 miljarder dollar, enligt gällande växelkurser, av BTC-värde som stals.

Bitfinex hade förlorat 70 miljoner dollar i Bitcoin (BTC) i hackningen 2016, de lovade att de återvinner de förlorade medlen, det kommer att använda 80% av det för att köpa tillbaka och bränna LEO. Tjänstemännen noterade att processen kommer att ta 18 månader för kompensation och att domstolsprocessen kommer att börja med att offren återkräver sina stulna pengar.

Tjänstemännen avslöjade dock inte hur lång tid processen kommer att ta även om från tidigare trender är det uppenbart att processen kan ta år som i fallet med Gox 460 miljoner dollars hackning 2013 och offren väntar fortfarande på sina återbetalningar.

Igår förbisåg LEO-tjurarna alla röda flaggor och fortsatte att höja sina bud på tokenen i hopp om att den kommande leveranskrisen kommer att göra tokenen mer värdefull. Hela denna tid steg LEO-priset till sin rekordhögsta nivå på $8,144, men denna sjönk så lågt som $7,04 tidigt idag.

LEO hade dock en blandad utsikt, eftersom Adam Cochran, partner på det aktiva riskkapitalföretaget Cinneamhain Ventures, identifierade de pågående utmaningarna i LEO-prisrallyt eftersom inte alla medel som återvunnits kommer att gå via Bitfinex om de inte tillhör börsen.

I en tweet igår sa han:

"Det kan naturligtvis finnas någon konstig affär struktur på plats, med de anpassade tokens som Bitfinex utfärdade, där de i huvudsak hävdar att de köpte förlusten av andra kunder och så att Bitcoin är deras och de kan göra anspråk på allt, och sedan senare distribuera." han tillade att ''Jag kommer inte att köpa LEO medan jag förväntar mig ett snabbt återköp från Bitfinex.''

I would love to be wrong on this one but LEO was more a play for if funds returned via non-gov involvement.

Either way a big win for both Bitfinex and everyone who lost out as there is going to be a path to recovery at somepoint, in someway.

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) February 8, 2022