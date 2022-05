Block, tidigare känt som Square, har utökat sitt fokus utanför betalningsekosystemet under de senaste månaderna.

Block VD Jack Dorsey har sagt till företagets investerare att de inte längre bara är ett betalningsföretag. Företaget går in i kryptovalutan och blockkedjeekosystemet, med stort fokus på Bitcoin. Dorsey sa;

”Vi är inte längre bara ett betalningsföretag. Mycket har förändrats sedan vår senaste investerardag.”

Block, tidigare känt som Square, lanserades 2009. Då fokuserar företaget på att skapa en kreditkortsläsare för mobiltelefoner. Däremot utökade man sin verksamhet till områden som peer-to-peer-betalningar och bankliknande produkter med Cash App.

Dessutom fungerade Square också som en FDIC-försäkrad bank samtidigt som de erbjöd aktie- och kryptovalutahandelstjänster till sina kunder.

Förra året bytte Square namn till Block när Dorsey avslöjade att företaget fokuserade sin uppmärksamhet på att bygga ett decentraliserat ekosystem på Bitcoin-blockkedjan.

Blocks finanschef Amrita Ahuja sa till CNBC i en intervju att;

”Att kalla Block ett betalningsföretag är som att kalla Amazon för en bokhandlare. Vi har växt på så många olika sätt över flera dimensioner.”

Trots den senaste tidens kamp från fintech-företag på grund av den stigande inflationstakten, sa Ahuja att Block för närvarande överträffar sina jämlikar. Hon sa;

”Wall Street-analytiker kommer att vilja förstå vår tillväxtprofil och vår marginalstruktur som företag – du kan se baserat på vår meritlista att vi växer ur resten av branschen. Vi verkar på en stor och växande marknad och tar fortfarande en del.”

Kryptovalutamarknaden har underpresterat kraftigt de senaste månaderna. Den totala kryptomarknaden har minskat med mer än 50% från den högsta nivån på 3 biljoner dollar som registrerades i november 2021.

Bitcoin har också tappat mer än 50% av sitt värde under de senaste sex månaderna och handlas nu under $30 000 per mynt.