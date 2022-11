BlockFi är i konkurs, var gick det fel?

En till bites the dust.

I ett drag som absolut alla såg komma, ansökte BlockFi om konkurs på måndagen.

Den ansträngda kryptolångivarens domstolshandlingar avslöjar att de har över 100 000 fordringsägare och skyller på ”betydande exponering” mot den insolventa börsen FTX. Det är ännu ett mörkt märke på kryptos copybook, som snabbt håller på att ta slut.

BlockFi hade avbrutit uttag i efterdyningarna av FTX-kollapsen för nästan tre veckor sedan. Som investerare i Celsius, Voyager Digital och så många andra plattformar kommer att berätta för dig, är det i allmänhet droppen. Det är svårt att vinna kundernas förtroende när du, du vet, inte låter dem få ut sina pengar.

Så konkursansökan denna vecka kommer inte som någon överraskning. BlockFi hävdade att de hade förhoppningar om ett återupplivande. De avslöjade kontanter till hands på 257 miljoner dollar, vilket de säger är tillräckligt för att få det genom konkursförfarandet, vilket gör det möjligt för de att undvika gäldenärsfinansiering.

Kalla mig en cyniker, men jag kan inte se hur företaget återhämtar sig från detta. BlockFi-rådgivaren Mark Renzi hävdade att BlockFi är ”väl positionerat för att gå framåt trots att 2022 har varit ett unikt fruktansvärt år för kryptovalutaindustrin”.

Hmmm. Om detta är vad som är välpositionerat, måste jag gå om engelska-klasserna. Som jag sa, jag kan inte se hur kunder någonsin kommer att lita på BlockFi med sina pengar igen. För att inte nämna det där stora bländande hålet i deras balansräkning, och den lilla frågan om att de bokstavligen har ansökt om konkurs.

BlockFi stämmer också FTX för att beslagta Robinhood-aktier som långivaren hävdar att Sam Bankman-Fried ställde som säkerhet mot lån som han nu har misslyckats med. Bankman-Fried köpte 7,6% av Robinhood-aktien tidigare i år.

Det ytterligare juridiska problemet – bortsett från konkursansökan, bara för att vara tydlig – belyser helt enkelt hur rörigt och incestuöst det här är. Som jag skrev om när jag analyserade vad som är härnäst för krypto, hade Bankman-Fried många järn i elden, och processen att reda ut detta debacle kommer inte att vara kul.

Mycket av det knyter an till att Luna kollapsade tidigare i år, vilket förmodligen var när FTX:s systerhandelsföretag Alameda fick många lån uppkallade, efter att själva ha fastnat i smittan. FTX skickade över klienttillgångar från börsen, med den nu nedlagda FTT-tokenen utfäst som säkerhet. Samma token som FTX skapade, det vill säga.

BlockFi hade sina egna problem mitt i detta, naturligtvis. De tvingades skriva på ett avtal med FTX om en kreditfacilitet på 400 miljoner dollar (jag sa ju – incestuöst!) för att hålla dörrarna öppna. Affären gav också FTX rätten att förvärva BlockFi när som helst fram till juli 2023.

Ironiskt nog är det samma vita riddare – Sam Bankman-Fried – som nu utlöser den senaste satsen av smitta, efter att ha sagt att det är precis vad han försöker motverka med alla sina räddningsaktioner tidigare i år. Och den här gången har BlockFi fallit.

2) also:

"I do feel like we have a responsibility to seriously consider stepping in, even if it is at a loss to ourselves, to stem contagion," he said. "Even if we weren't the ones who caused it, or weren't involved in it. I think that's what's healthy for the ecosystem…"

— SBF (@SBF_FTX) June 19, 2022