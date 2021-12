VD:n för Blueprint Capital Advisors, ett USA-baserat kapitalförvaltnings- och alternativa investeringsföretag, Jacob Walthour, säger att kryptovalutans plats som en finansiell innovation är ett stort plus för sektorn.

När han pratade med CNBC:s "Squawk Box"-värd Joe Kernen på onsdagen sa Walthour att kryptons tillväxt under de senaste fem åren har varit enorm, trots dess vilda västernutsikter vid den tiden.

Enligt investeringsförvaltaren ger krypto en möjlighet för investerare, och noterar att hans syn på marknaden är "mycket konstruktiv" och inte informerad av rädslan för att missa något, eller FOMO som det kallas i folkmun.

Han föreslår att det bästa sättet att se på krypto är att fundera över var och hur allt började. Han pekar på Bitcoins lansering för nästan 12 år sedan och säger att dess tillväxt under denna period har varit enorm.

Blueprint Capitals VD säger att det för tillfället finns över 200 utbytesplattformar som stöder Bitcoin och att över 14% av amerikanska vuxna äger kryptovalutor.

Walthours hausseartade utsikter för kryptovalutor spårar också hur långt det finansiella systemet har förändrats med innovation efter innovation. Han säger att världen har idéer om hur man kan betala för saker utvecklade från kontanter, till checkar, sedan kredit- och betalkort och e-plånböcker. Krypto är den senaste innovationen i denna linje av pengautveckling, noterade han.

"Jag tror att användningen av krypto, till hela konceptet med en plånbok, är typ "vart ska vi gå härifrån?" och [jag tror] det bådar gott för krypto totalt sett när det gäller dess antagandehastighet under de kommande fem till tio åren", tillade han.

Han beskrev sedan hur Bitcoin och andra kryptovalutor i allt högre grad accepterats som betalningsmetoder hos några av världens ledande företag. Bland de många noterar han namn som Starbucks, PayPal, AT&T och Overstock.com som stora aktörer som uppmuntrar antagande.

I detta avseende varnar Walthour för att det sannolikt skulle vara ett misstag för investerare att ignorera krypto som en tillgångsklass. Han tillägger att om ett scenario skulle uppstå där krypto överträffar den amerikanska aktiemarknaden, så är en "flockmentalitet" möjlig, vilket resulterar i att mycket kapital flödar från aktier till kryptotillgångar.

Han tror också att digitala mynt som överträffar aktier ger legitimitet till idén att "krypto är en tillgångsklass ur diversifieringssynpunkt."

"I think it'd be a mistake to ignore this asset class which has looked like the wild west for the last 5 or so years," says Blueprint Capital's @JacobWalthour. "But if we see a stall in the U.S. equity market and a rise in #crypto, I think herd mentality could take over here." pic.twitter.com/4PEcA8qBo8

— Squawk Box (@SquawkCNBC) December 29, 2021