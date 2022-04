BNB Chain bränner BNB till värde av 772 miljoner dollar

BNB Chain har framgångsrikt bränt över 1,8 miljoner BNB-tokens i en transaktion som slutfördes den 19 april 2022.

Per data från Binance explorer brändes 1 830 382,48 BNB i transaktionen. Marknadsvärdet på tokensen vid tidpunkten för bränningen var över 772 miljoner dollar.

Binances vd Changpeng Zhao hade tidigare bekräftat borttagandet av de över 1,8 miljoner BNB. Han erkände också den framgångsrika bränningen och uppgav att denna aktivitet är en del av BNB:s whitepaper.

$741,840,738 worth of #BNB will be taken out of circulation soon.

Real time info: 👇https://t.co/BikWciOHY7#BNB is deflationary. If you don't know what that means, you lack basic financial knowledge to get lucky in this world. Harsh but true. Time to learn.🙏

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 19, 2022