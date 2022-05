Katastrofal Otherside-prägling lämnar många som betalar tusentals dollar i gasavgifter utan att få någonting

Yuga Labs vägrade be om ursäkt, skyllde istället på Ethereum och citerade behovet av att skapa sin egen blockkedja för att skala

Hela avsnittet sammanfattar den växande centraliseringen av rikedomar i NFT:er, med en genomsnittlig investerare som blir prissatt

På många sätt framstår Yuga-ekosystemet som raka motsatsen till vad krypto har för avsikt att vara

Vilken cirkus den här helgen blev i NFT-världen, och då menar jag inte den bra sorten (finns det några bra sorters cirkusar? Jag har alltid ansett de lite grymma).

Yuga Labs, företaget bakom Bored Ape Yacht Club, hade sin efterlängtade Otherside-prägling på lördagskvällen, för köp av bitar av mark i deras kommande metaverse-spel. Uppstarten, som var värd 4 miljarder dollar innan den här helgen, hade en ganska bra helg av allt att döma och fick in cirka 320 miljoner dollar från präglingen.

Det lukrativa oväntade fallet var dock motsatsen till vad som hände för de flesta investerare. På grund av den kolossala efterfrågan ökade Ethereums gasavgifter till fyrsiffrigt, vilket gjorde att många investerare fick smutskasta enorma mängder gas – och fortfarande inte få mark som de ville ha.

Förutsägbara problem

Problemet är dock att alla visste att detta skulle komma. Yugas agerande var inkompetent, och det var inte bara deras allvarliga misslyckande att optimera kontraktet. De övergav också den holländska auktionen som ursprungligen hade skrämts, mitt i en total brist på transparens, och tillkännagav det obligatoriska ApeCoin-köpet sent.

Dessutom misslyckades de med att förhindra massodling av KYC-plånböcker. Det kanske värsta av allt, de donerade 15 000 till sina investerare, återigen i brist på transparens, vilket stoppade utbudet ännu mer och ökade gasen ännu högre. Allt detta ledde till ett helt förutsägbart gaskrig och många hoppfulla nybörjare förlorade tusentals dollar.

Även om Yuga har sagt att de kommer att återbetala gas till dem som hade misslyckade transaktioner, hjälper det inte de tusentals som inte kunde säkra mark – eftersom företaget har vägrat att tillåta dem som missat preferenser i någon efterföljande försäljning, ett drag som setts många gånger i samhället som mycket orättvist.

I think @yugalabs can fix this. There are 100k deeds left that were going to distribute to current deed holders. They should WL all wallets that KYCed AND approved APE AND had enough APE to mint, but did not get to mint, and let them mint 1 over a week at 305 APE. Quick 🧵… — exlawyer.eth/tez (@exlawyernft) May 1, 2022

Men nedfallet går djupare, tyvärr. 100 miljoner dollar i likviditet sögs från NFT-utrymmet, när handlare sålde sina tillgångar för att lägga på den kolossala mängd ETH som krävs för att köpa en tomt (och även betala för gas). Etherscan kraschade med all aktivitet, och Solana drabbades också av ett avbrott på grund av det kaskadfel som blockkedjans validatorer gjorde efter en flod av bot-aktivitet efter myntverket. NFT-samlingar på andra håll på Solana och Ethereum såg också priserna sjunka när handlare sålde massvis för att få pengarna i sina plånböcker för myntverket – ett myntverk som sedan föregick att utesluta många.

Waiting for months and checking the news every day…Did the KYC in time,bought Ape on high beacuse u annouced in the last minute,got ready 1ETH in metamask…got the shock with gas war…sent eth from binance to metamask…arrived 3 hours late…and no land…very disappointed — B Bernadett (@Bernadett_4) May 1, 2022

Yuga misslyckas med att läsa rummet

Bristen på transparens, hänsyn och ren gammal empati från Yuga var ganska sorglig att se. Ännu värre, efter att ha varit tysta genom en stor del av katastrofen, lade de ut nedanstående tondöva tweet, som visade att de helt har tappat kontakten med den genomsnittliga investeraren. De vägrade att be om ursäkt och skyllde istället på Ethereum för hela röran och hävdade att de kräver en egen kedja för att fortsätta sina stora ambitioner om Web3-dominans.

We're sorry for turning off the lights on Ethereum for a while. It seems abundantly clear that ApeCoin will need to migrate to its own chain in order to properly scale. We'd like to encourage the DAO to start thinking in this direction. — Yuga Labs (@yugalabs) May 1, 2022

Alla som är svagt bekanta med krypto kunde dock ha förutspått detta i förväg, och den verkliga skulden ligger på Yuga för att inte optimera kontraktet. Deras lösning nu är att skapa någon form av ”BSC-stil”, centraliserad blockkedja, och utöka sitt imperium och makt ännu mer i rymden?

Som en påminnelse har detta företag redan det största NFT-projektet på planeten i Bored Apes, de immateriella rättigheterna till den näst största samlingen i CryptoPunks, och sitt eget mynt med ett börsvärde på över 4 miljarder dollar. Nu vill de också ha sin egen blockkedja?

Ethereum har problem, det ska jag inte förneka, men när sammanslagningen kommer så jobbar de åtminstone på det. För att inte tala om storleken på samhället och det stora antalet otroligt intelligenta individer som arbetar med det. Vad exakt har Bored Ape Yacht Club gjort för samhället? Vad har Yuga Labs gjort?

Centralisering av välstånd

Det är det senaste avsnittet som belyser hur exklusiv NFT-världen håller på att bli. Vilken genomsnittlig investerare har medel för att få fyrsiffrig gas plus priset på den faktiska marken (som var 305 ApeCoin, värd $7 000 på lördagen) för chansen att komma in i Yuga-klubben? Detta blir allt mer en lekplats för de oerhört rika, där konsolideringen av välstånd blir yrare för varje dag. Tyvärr är det raka motsatsen till vad så många människor älskar med krypto – en mer demokratisk, rättvisare och tillgänglig monetär infrastruktur.

Coming from someone who got a free $40K claim and a plot of land, Web3 is headed in the wrong direction It’s just becoming a game of “sucks you shoulda had more money.” I had friends who were hyped who couldn’t afford the gas and thats bs This is just becoming a rich kids club — Justinn.eth (@Grove_x3) May 1, 2022

Dessutom köpte många handlare Yugas ApeCoin för att kunna göra köpet. ApeCoin, du kanske minns, skickades till alla innehavare av Bored Apes i mars. 10 094 mynt dök upp i varje innehavares plånbok, vilket motsvarar $150 000 i aktuella priser. Att redan äga en Ape, som för närvarande har ett golvpris runt $300 000, betyder naturligtvis att de som släppte ApeCoin redan hade det ”bra”.

För att inte nämna det faktum att ApeCoins tokenomics är mycket lobsided, med 15% av utbudet som behålls av Yuga Labs, 14% går till BAYC-grundarna, 15% till de första BAYC-ägarna och 8% som arbetade med DAO-lanseringen. För de som räknar, blir det över hälften av utbudet.

Veckans Otherside-prägling var tänkt att äntligen vara en väg för ”normies” att komma in i ekosystemet. Ändå kunde de flesta inte göra det på grund av gaskriget, och fler skadades ytterligare av det faktum att ApeCoin rasade 40% efter myntutgivningarna. Påshållarna där är naturligtvis samma normala som misslyckades med att omvandla den ApeCoin till vad de ville ha – Otherside-land.

I’m out on Yuga. Lost over half of my NFT portfolio in the last couple days trying to get Ape for this because they told us it would be achievable. They lied to us. Cost me over $10k and now I can’t even sell this plummeting $Ape for half what I paid for it. I’m gutted. — JungleGoat.eth (@JungleGoat) May 1, 2022

Anti-Krypto

Som jag sa ovan, var krypto menat att vara ett mer rättvist system; en mer tillgänglig, öppen och demokratisk monetär miljö. Säg mig, vad exakt är rättvist här? En browse på Twitter kommer att se Ape-innehavare kritisera de som klagar på lördagens präglare för att de inte har modet eller medel att betala de förhöjda gasavgifterna. HFSP, eller NGMI, är de vanligaste akronymerna för de som misslyckades med att säkra en tomt. Jag undrar hur annorlunda deras attityd hade varit om de inte fått tag på en Ape innan priset skjutit i höjden till där det är nu.

PERFECT LAUNCH! HAPPILY PAID 1.7 ETH IN GAS…THE FLOOR IS 8.5 ETH RIGHT NOW! STOP CRYING! — Cheetah Cowboy (@MetaverseWorld) May 1, 2022

Som en inbiten kryptofan, som ägnar halva sin tid åt att försvara branschen för skeptiker inom trad-fi och vidare, är det en upprörande dag. Det är symboliskt för en av de ofta kritiserade egenskaperna hos krypto – centraliseringen av rikedom. Detta var alltid tänkt att vara platsen för underdogen, där vem som helst kunde göra sig till någon.

Checkar ut

Jag kommer sannolikt att avskrivas som en missnöjd nobody; en normie som är ledsen att de inte har en del av BAYC-imperiet. Ärligt talat, det är lite sant – jag äger ingen del av Yuga, och jag är ledsen, men inte av den anledningen. Jag är ledsen eftersom jag älskar krypto, och jag älskar möjligheterna den ger. Det jag ser i Yuga just nu är motsatsen till det som gör mig så upphetsad över att vara i detta utrymme; motsatsen till varför jag slutade mitt trad-fi jobb för att ta språnget över.

Visst, det skulle vara trevligt att vara i Bored Ape Yacht Club av ekonomiska skäl. Men just nu är det mer som en Bored Ape 1% Club.

Jag kanske förblir fattig, men jag kommer åtminstone att ha roligt när jag är det.