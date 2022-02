BTC lättar på motstånd över $45k: Här är vad toppanalytiker tittar på

Priset på Bitcoin bröt över en viktig barriär och handlades så högt som $45 201 över natten på onsdagen, innan den drog sig tillbaka när den bredare marknaden föll under tidiga affärer efter att de amerikanska marknaderna öppnade.

Nedgången som setts tidigare tog form när investerare smälte färsk amerikansk inflationsdata som kom in på 7,5% mot förväntade 7,3% jämfört med föregående år. Risktillgångar som krypto och aktier reagerade lägre, med alla ögon nu på Federal Reserves räntehöjning planerad till mars.

S&P 500 sjönk 0,23% och Nasdaq-kompositen -0,18%, medan Dow Jones Industrial Average höll sig strax över flatlinjen.

Kryptohandlaren och analytikern Michael van de Poppe observerade:

“Resultaten för konsumentprisindex (KPI) för USA kommer in på 7,5% på årsbasis, förväntningarna var 7,3% på årsbasis. $DXY skjuter upp och risktillgångarna sjunker som Bitcoin & aktier. Sannolikt att FED kommer att påbörja räntehöjningar i mars."

Kryptohandlaren Cantering Clark säger att Bitcoins dipp från toppnivåer inom dagen har fört den tillbaka till räckvidden. Han föreslår att kryptovalutan kommer att återuppta sin senaste uppåtgående fart om aktienedgången också har varit lägre. För honom är nyckeln att BTC håller sig över $43k.

And back in range.. If the low in the indices are in and 43k holds for BTC I expect us to just resume upward.

If either of those pieces of criteria change I expect we see 41.5 down to 39 for the next area of support. pic.twitter.com/XQmpFgIGs1

— Cantering Clark (@CanteringClark) February 10, 2022