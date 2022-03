Det anmärkningsvärda med Bitcoins vinster idag är att de kommer trots den fortsatta osäkerheten kring Ryssland-Ukraina-konflikten.

Bitcoin (BTC) steg till toppar på $41 680 på måndagen under ett förnyat köptryck över kryptomarknaderna.

Uppåtrörelsen replikeras i altcoins, med Ethereum (ETH) upp 7% och handlas över $2 800 medan Solana (SOL) och Terra (LUNA) båda är mer än 14% i grönt.

Den totala kryptomarknadsvärderingen är upp 7,4% till 1,93 biljoner dollar, med Bitcoins börsvärde upp till 793 miljarder dollar.

För närvarande är BTC kortvarigt okorrelerat till Wall Street och handlas mer som guld än som en risk-on tillgång som sett under de senaste månaderna.

De makroekonomiska faktorerna som har hindrat BTC kvarstår, med osäkerhet kring kriget i Ukraina och Fed:s räntehöjningsplaner kommer sannolikt att fortsätta diktera investerarnas sentiment på kort till medellång sikt.

Men Natalie Brunell, värd för Coin Stories Bitcoin Podcast, säger att Ukraina-konflikten har belyst vad Bitcoin handlar om för det globala samfundet. Enligt henne:

"Det globala monetära systemet spricker och #Bitcoin har dykt upp som en ren besparings- och frihetsteknologi som är gränslös, utan tillåtelse, censurbeständig och inte kan konfiskeras. Ryssland-Ukraina-krisen sätter fokus på detta", säger hon till Fox Business.

Brunells kommentarer kommer när bitcoindonationer till Ukraina fortsätter att skjuta i höjden och kryptohandelsvolymerna i rubel stiger under den ryska valutans svaghet.

När det gäller huruvida BTC kan upprätthålla den nuvarande uppsidan eller hålla fast vid vinster, tror Dylan LeClair, senioranalytiker på en investeringsfond för digitala tillgångar på UXTO Management att det är ett troligt scenario.

Enligt analytikern beror BTC:s senaste uppgång på ett växande antal "diamanthänder". Han pekar på data som visar att mer än 80% av Bitcoins cirkulerande utbud har flyttats från år till datum.

"Endast 15,5% av #bitcoins cirkulerande utbud har flyttats under 2022 trots stigande nivåer av makroekonomisk osäkerhet. HODLers är helt oberörda. Ganska häpnadsväckande när man tänker på det”, twittrade LeClair i måndags.

Kryptohandlaren och investeraren Scott Melker vill se BTC bryta över $42 och upprätthålla momentum över det för att ha chansen till nya ben för ytterligare vinster.

