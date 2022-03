El Salvadors president Nayib Bukele uttryckte på onsdagen besvikelse över den amerikanska regeringen för vad han kallade rädsla för landets arbete kring dess Bitcoin-lag.

Bukeles kommentarer kom efter nyheterna om att den amerikanska senaten skulle rösta om ett lagförslag som rör El Salvadors Bitcoin-antagande.

Lagförslaget kallat "Accountability for Cryptocurrency in El Salvador (ACES) Act", passerade kommittéstadiet och skulle gå till omröstning inför den amerikanska senaten.

"ACES" introducerades i februari och frontas som en buffert mot eventuella risker i samband med El Salvadors antagande av BTC som lagligt betalningsmedel.

"Aldrig i mina vildaste drömmar skulle jag ha trott att den amerikanska regeringen skulle vara rädd för vad vi gör här", sa Bukele i en kommentar.

Enligt lagstiftningen är amerikanska lagstiftare "oroliga" att El Salvadors Bitcoin-lag kan utgöra risker för det amerikanska finansiella systemet. Promotorerna av lagförslaget sägs driva det som en del av ett regelverk för att hjälpa till att mildra de potentiella riskerna, inklusive kriminella organisationer och till och med bemyndigandet av Kina.

Om det röstas in i lag kommer stats- och finansdepartementen att förväntas undersöka sätt att förhindra att sådant händer.

Never in my wildest dreams would I have thought that the US Government would be afraid of what we are doing here. pic.twitter.com/QgJPa70mn0

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 23, 2022