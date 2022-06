Cake DeFi bekräftar att de har ingen koppling till Celsius-smitta

Pressmeddelandet från Cake DeFi var intressant att läsa igår, och ett som fick mig att tänka till. Det släpptes i kölvattnet av Celsius-härdsmältan, och kryptoutlåningsplattformen har avbrutit uttag och kanske eller kanske inte är helt insolvent, och meddelandet släpptes från Cake DeFi i en tid av fullständigt och totalt kaos på marknaderna, utlöst av den korta men fördömda tweeten nedan från Celsius.

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2

— Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022