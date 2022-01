Efter en lång förlustsvit börjar det femte största myntet efter börsvärde att registrera vinster. Om du attraheras av unika funktioner och vill lära dig hur och var du kan köpa Cardano, är den här guiden för dig.

eToro är en av de ledande handelsplattformarna för handel av kryptotillgångar. Tjänsten är fullpackad med funktioner, inklusive copy-handel, avancerade tekniska diagram och en rad handelsverktyg. Detta är en plattform som passar perfekt för både nybörjare och proffs.

Köp ADA med eToro idag!

Binance har vuxit exponentiellt sedan det grundades 2017 och är nu en av, om inte den största kryptovaluta utbyten på marknaden.

Köp ADA med Binance idag!

Cardano är en av de största blockkedjorna som framgångsrikt använder en proof-of-stake konsensusmekanism, som är mindre energikrävande än proof-of-work-algoritmen som Bitcoin litar på. Även om det mycket större Ethereum kommer att uppgraderas till PoS, kommer denna övergång bara att ske gradvis.

Projektet har varit stolta över att säkerställa att all utvecklad teknologi går igenom en process av peer-reviewed forskning, vilket innebär att djärva idéer kan utmanas innan de valideras.

Enligt Cardano-teamet hjälper denna akademiska stringens blockkedjan att vara hållbar och stabil – vilket ökar chansen att potentiella fallgropar kan förutses i förväg.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta, bör du aldrig ta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

Enligt Crowd Wisdom kommer Cardano att handlas för mellan $1,39 och $1,51 under de närmaste timmarna. I skrivande stund handlades den för $1,53. De nuvarande utsikterna är positiva.

In the last 24 hours or so #cardano has had similar or higher transaction volume compared to #ethereum.

The fees on cardano totalled a mere $66,000 to process all of it. Over 4 billion in transaction volume.

Ethereum cost over 44 million dollars in fees.https://t.co/nm5fOb2L5O

— Ed n' ₳ltcoins (@EdnStuff) January 16, 2022