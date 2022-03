Cardano började stiga efter sin inkludering i den nylanserade Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund i går. Den fortsätter sina uppgångar idag och var upp 18% i skrivande stund.

Om du attraheras av unika funktioner och vill lära dig hur och var du kan köpa Cardano, är den här guiden för dig.

Binance har vuxit exponentiellt sedan det grundades 2017 och är nu en av, om inte den största kryptovaluta utbyten på marknaden.

Köp ADA med Binance idag!

eToro är en av de ledande handelsplattformarna för handel av kryptotillgångar.

Köp ADA med eToro idag! Ansvarsfriskrivning

Cardano är ett proof-of-stake, öppen källkodsprotokoll som syftar till att göra det möjligt för "förändringsmakare, innovatörer och visionärer" att åstadkomma positiv global förändring.

Blockkedjeekosystemet vill öka säkerheten, transparensen och rättvisan i samhället genom att omfördela makten från centraliserade, "oansvariga" strukturer till individer.

Det är ett av de största ekosystemen för att framgångsrikt tillämpa proof-of-stake. Denna konsensusmekanism är mycket mindre energikrävande än Bitcoins proof-of-work-algoritm.

Cardano är stolt över att se till att all teknik som de utvecklar genomgår peer review. Denna procedur hjälper blockkedjan att vara stabil och hållbar, vilket ökar sannolikheten för att förutse potentiella fallgropar innan de manifesterar sig.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta bör du aldrig fatta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

Enligt FX Street kan Cardano utmana swing-toppar i området $1,20. Priset kommer troligen att fortsätta stiga när volymen vänder till tjurarnas fördel, vilket ger en ytterligare indikation på framtida styrka och uppåtgående momentum.

