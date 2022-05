Bitcoin-priset föll kraftigt på måndagen för att bryta under $30 000 och registrera sin lägsta nivå sedan juli 2021.

När försäljningen på kryptomarknaden speglade måndagens blodbad på Wall Street för att nå bottennivåer på $29 996, sjönk över 40% av Bitcoin-tillförseln till en orealiserad förlust. Och on-chain data från Glassnode tyder på att mer smärta förblir en möjlighet om de nuvarande utsikterna jämförs med 2018 års björnmarknad.

Bilden kan bli sämre med tanke på Bitcoins kortsiktiga korrelation med aktier, vilket innebär fler förluster för aktier i högre kurser och andra makromässiga motvindar kan se att BTC också rasar. Det ser allt mer dystert ut för Bitcoin, som kan dra sig tillbaka bortom $28k-nivån.

Men enligt Perianne Boring, VD och grundare av Chamber of Digital Commerce, är neddragningen en ”massiv köpmöjlighet.”

”Allt är nere”, noterade Boring i en intervju med CNBC:s ”Squawk Box” på tisdagen, och pekade på den rutt man sett på aktie- och obligationsmarknaderna mitt i Feds åtstramning. De låga priserna erbjuder en möjlighet att köpa dippen, sa hon till CNBC:s Andrew Ross Sorkin.

"Bitcoin has only been around for 13 years. This is the first time that #bitcoin is experiencing a Fed tightening," says @PerianneDC on the recent #crypto sell off. "Everything is down … this is the Wall Street mantra at play: Don't fight the Fed." pic.twitter.com/hMjz5wmXi4

— Squawk Box (@SquawkCNBC) May 10, 2022