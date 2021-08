Vita huset uppges vara för undantag endast för gruvföretag, vilket sannolikt kommer att skada Proof of Stake

USA:s president Joe Bidens administration stöder ett ändringsförslag till den amerikanska senatens infrastrukturförslag som effektivt skulle skada Proof of Stake-projekt.

När regeringen försöker få in miljarder dollar från krypto har senatorerna bland annat infört strängare skatterapporteringsskyldigheter, och två rivaliserande ändringsförslag har införts efter den första kryptobackreaktionen.

Vita huset har formellt ställt sig på senatorerna Mark Warners (D-VA) och Rob Portmans (R-OH) sida när det gäller deras "ändringsförslag i sista minuten", till många inom kryptosektorns bestörtning.

Late breaking – White House is coming out formally in support of Warner-Portman-Sinema crypto amendment, implicitly against the Toomey-Wyden-Lummis plan

Ändringen syftar till att gruvarbetare och utvecklare i Proof of Work-nätverk ska undantas från de ytterligare skattedeklarationsskyldigheterna. Även säljare av mjuk- och hårdvaruplånböcker är undantagna från de betungande skyldigheterna.

Det konkurrerande ändringsförslaget från Cynthia Lummis (R-WY), Pat Toomey (R-PA) och Ron Wyden (D-OR) syftar däremot till att undvika att alla icke-finansiella mellanhänder inom sektorn omfattas av definitionen av "mäklare". Detta innebär att gruvarbetare, validerare och PoS-utvecklare inte skulle omfattas av de hårda skattekrav som fastställdes i en nyligen genomförd affär som syftar till att samla in 28 miljarder dollar från kryptotransaktioner.

Enligt Wyden erbjuder det tvåpartistiska ändringsförslaget, som enligt uppgift inte har fått stöd av Vita huset, en "riktigt vettig lösning" på problemet med kryptoskatt. Om ändringarna i lagförslaget går igenom, tillade han, "skulle amerikanerna [betala] den skatt de är skyldiga på kryptovaluta samtidigt som de främjar innovation", i USA.

Vissa kryptokommentatorer säger att detta inte är förvånande med tanke på behovet av att undertrycka allt som inte är Bitcoin, medan andra har föreslagit att detta till och med kommer att skada det spirande ekosystemet för decentraliserad finansiering (DeFi).

The White House is choosing to support Proof-of-Work over Proof-of-Stake, in law, in an unrelated infrastructure bill.

This is will have huge consequences for how cryptocurrency develops in America. https://t.co/FYI4xh1VQH

— Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) August 6, 2021