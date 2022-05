CoinCorner lanserar kontaktlöst BTC-kort som drivs av LN och NFC

CoinCorner, en kryptobörs och en webbplånboksleverantör, har meddelat lanseringen av sitt Bolt Card.

Bolt Card är ett kontaktlöst Bitcoin-kort (BTC) som drivs av Lightning Network (LN) och near-field communication (NFC).

Bolt Card kommer att göra det möjligt för användare att utnyttja kraften i Lightning Network, ett layer 2 (L2) betalningsprotokoll byggt på Bitcoin som möjliggör billiga och snabbare transaktioner, för att göra direktbetalningar genom att hålla kortet mot en försäljningsenhet som har Lightning invoice.

Announcing “The Bolt Card” 🧵

Visa? No

Mastercard? No

Lightning? Yes

The Bolt Card is an offline Lightning contactless card, powered by NFC, #Bitcoin Lightning and LNURL.

— Danny Scott ⚡ (@CoinCornerDanny) May 17, 2022