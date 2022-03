Indiens föreslagna kryptobeskattningslag träder i kraft den 1 april i år.

Ashish Singhal, medgrundare och VD för Indiens största kryptobörs CoinSwitch Kuber, säger att landets kryptoskattelag signalerar ett "steg bakåt."

Singhal uttryckte sin besvikelse på måndagen efter förtydliganden från myndigheter angående en kryptoskattelag som ska träda i kraft den 1 april 2022.

Indien tillkännagav sin skattelagstiftning för kryptovaluta i februari och avslöjade en skatteavgift på 30% på alla digitala tillgångar. Det skulle också göras 1% avdrag för alla kryptobetalningar, med detta uttag vid källan.

Medan kryptogemenskapen påpekade de höga skatterna, erkände den landets "erkännande av kryptovalutor". Men i måndags chockades de flesta kryptoinvesterare av finansministeriets förtydligandemeddelande.

Enligt ministeriet kommer Indien att se över att beskatta varje kryptoinvestering separat, och upprepar det faktum att vinster i en investering inte kan användas för att kompensera för förluster i en annan. De specificerade också att infrastrukturkostnader relaterade till kryptomining inte kommer att räknas som kostnad för förvärv.

Grundaren av kryptonyhetsplattformen Coin Crunch India sammanfattade samhällets frustrationer i sin tweet.

