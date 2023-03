Dogecoin och Shiba Inu i all ära, men Web3 är fylld till brädden med spännande nya meme-mynt. Tidigare saknade många meme-mynt användbarhet, och innehavare kunde inte göra mycket med dem, förutom att se priserna gå upp och ner.

Nu är det slut på det! Metacade, Shiba Inu, Dogecoin och många fler ändrar nämligen spelplanen för meme-mynt i Web3. Nedan ser du listan över de 10 bästa meme-mynten att köpa i början av 2023:

Metacade (MCADE)

Dogecoin (DOGE)

Bonk (BONK)

Floki Inu (FLOKI)

Dogelon Mars (ELON)

Dogechain (DC)

Shiba Inu (SHIB)

YooShi (YOOSHI)

Samoyedcoin (SAMO)

Bone ShibaSwap (BONE)

1. Metacade (MCADE)

Metacade (MCADE) är en rolig och lättillgänglig plattform för att spela Play-to-Earn-spel på blockkedjan. Projektet har exploderat i popularitet efter en mycket framgångsrik pre-sale, som investerare framför allt uppskattar eftersom det är en unik möjlighet att komma in på ett lovande projekt till förmånliga priser.

Projektet syftar till att bli ett centrum för hela Web3 där användare kan träffas, dela den senaste spel-alfan och spela några av blockkedjans bästa nya spel.

Varje enskilt spel i Metacades ekosystem har integrerade ekonomiska belöningar. Faktum är att Metacade kommer att erbjuda den största samlingen av Play-to-Earn-titlar av alla jämförbara projekt. Detta ger plattformen ultimata förutsättningar att bli blockkedjans största spelarkad.

Metacade erbjuder en rad ytterligare intjäningsmekaniker som gör att det skiljer sig från andra meme-mynt. Compete2Earn-systemet möjliggör för användare att tjäna MCADE genom att delta i online-spelturneringar, medan Create2Earn-systemet belönar innehållsskapare för att de bidrar med innehåll på plattformen. Till sist kommer Work2Earn att skapa jobb inom blockkedjevärlden för medlemmar i communityn.

>>> Du kan delta i Metacades pre-sale här <<<

2. Dogecoin (DOGE)

Dogecoin, eller DOGE, är en decentraliserad P2P-digital valuta som skapades 2013. DOGE var det första meme-myntet, och skapades ursprungligen som ett skämt men började sedan nå bli känt hos den breda massan.

Dogecoin ger användare ett bekvämt sätt att skicka och ta emot betalningar utan att behöva blanda in tredjepartstjänster eller banker. Meme-myntet har en stor användarbas och en aktiv community som främjar dess användning. Detta gör Dogecoin till en av de 10 främsta kryptovalutorna räknat efter börsvärde.

Dogecoin skapades som en hårdförgrening av Lucky Coin, som i sin tur skapades som en förgrening av Litecoin, vilken skapades som en förgrening av Bitcoin. Detta betyder att Dogecoin är det enda meme-myntet som har samma underliggande konsensusmekanism som Bitcoins blockkedja.

3. Bonk (BONK)

Bonk (BONK) är ett nytt meme-mynt skapat på Solanas blockkedja. Det utvecklades för att föra tillbaka likviditeten till decentraliserade börser (DEX) byggda på Solanas blockkedja efter att FTX kollapsade. Detta har sin grund i att FTX och Alameda Research investerade en stor summa pengar i Solanas ekosystem, vilket skadade investerarnas förtroende och ledde till att mycket pengar flödade ut från nätverket.

Bonk har stigit över 1000 % sedan det först skapades i december 2022. Som det primära meme-myntet i Solanas ekosystem har det potential att växa avsevärt under de kommande åren, i takt med att Solanas nätverk återhämtar sig.

Bonk är ett communitydrivet projekt som ger alla Solana-användare tillgång till en rolig digital valuta som fungerar som peer-to-peer. Krypton handlas främst på decentraliserade börser, vilket hjälper till att föra tillbaka volymen till Solanas ekosystem.

4. Floki Inu (FLOKI)

Floki Inu (FLOKI) är ett meme-mynt med flera kedjor som har vuxit kraftigt sedan det lanserades 2021. FLOKI-projektet har ingått stora samarbeten med ledande idrottslag runt om i världen, inklusive SSC Napoli, som är ett topplag i italienska Serie A.

FLOKI är ett meme-mynt som samtidigt har stor nytta. Projektet utvecklar en NFT-spelmetaverse vid namn Valhalla; ett urval av DeFi-tjänster där användare kan satsa krypto, generera avkastning, låna och låna ut. Dessutom utvecklas ett utbildningsinitiativ kallat Floki University som syftar till att utbilda blockkedjeanvändare kring framtiden för kryptovaluta.

Att meme-mynt är användbara är väldigt sällsynt, vilket gör att Floki Inu sticker ut som ett av de bästa meme-mynten att köpa just nu. Projektet fortsätter att utvecklas under baisse-artade marknadsförhållanden, vilket innebär att investerare kan komma in på låga nivåer. Dessutom medför dess lukrativa sponsringsavtal med världsberömda organisationer att medvetenheten om FLOKI ökar, vilket absolut kan gynna FLOKI:s värdeutveckling.

5. Dogelon Mars (ELON)

Dogelon Mars (ELON) är ett communitydrivet meme-mynt som spelar på flera av Web3-världens bästa memes. Namnet är en kombination av Doge, det första meme-myntet någonsin (#2 på denna lista), och Elon Musk, som är ett fan av meme-mynt.

Dogelon Mars har i sig inte så stor användbarhet, såsom applikationer eller tjänster, men det kan handlas peer-to-peer utan att några centraliserad institutioner behöver blandas in. Användare kan skicka ELON över Ethereum, Solana, BSC och flera av de främsta blockkedjorna och därmed handla fritt över hela världen.

Projektet har dessutom släppt en serie med tecknade serier som berättar historien om Dogelon, den fiktiva hunden som ELON är baserad på. Utan att avslöja för mycket kan vi berätta att de handlar om Dogelons resa till Mars (det är en långt ifrån spikrak resa!).

6. Dogechain (DC)

Dogechain (DC) är en lager 2-skalningslösning för Dogecoin som löser den största utmaningen med Dogecoins ekosystem; att Dogecoin inte kan stödja decentraliserade applikationer (dApps). Trots att den är en av de tio främsta kryptovalutorna efter marknadsvärde, kan bristen på användbarhet i Dogecoins ekosystem ha hållit tillbaka dess utveckling under de senaste åren.

Dogechain är kompatibel med Ethereum Virtual Machine , eftersom utvecklarna modifierade en sidokedja på Polygon för att leverera en robust, skalbar och programmerbar blockkedja i syfte att öka Dogecoins användbarhet. Nätverket använder insatsbevis som konsensusmekanism och erbjuder lukrativa belöningar för validerare.

Alla Dogecoin-innehavare är berättigade till en Dogechain airdrop (alltså då stora mängder krypto distribueras). Dogecoin kan också enkelt paketeras och migreras till Dogechains blockkedja. Detta ger Dogecoin-innehavare förbättrad tillgång till DeFi-tjänster, blockkedjespel och mycket mer, utan att de behöver köpa andra kryptovalutor och gå med i andra nätverk.

7. Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) är en kryptovaluta som skapades som en hårdförgrening av Ethereum. Detta gör Shiba Inu turingkomplett, vilket gör att utvecklare kan skapa smarta kontrakt och distribuera dApps på blockkedjan. Att Shiba Inu har denna typ av naturliga användbarhet ger det en fördel gentemot många andra meme-mynt.

Sedan Shiba Inu skapades 2020, har detta meme-mynt nu vuxit till att bli det näst mest populära meme-myntet och en av de tjugo främsta kryptovalutorna efter börsvärde. Priset sköt dessutom i höjden efter att 50 % av Shiba Inus totala utbud släpptes till Vitalik Buterin, som senare brände mynt till ett värde motsvarande $6 miljarder .

Shiba Inu erbjuder nu ett ekosystem av applikationer, inklusive Shibaverse – en VR-metaverse som innehåller många unika applikationer. Shiba Inu kommer också att ha en lager 2-skalningslösning vid namn Shibarium. Denna kommer att förbättra blockkedjans prestanda och leverera större genomströmning för Shiba Inus nätverk.

8. YooShi (YOOSHI)

YooShi (YOOSHI) började som ett klassiskt meme-mynt som saknade användbarhet. YooShi byggde dock snabbt upp en community som började bygga applikationer som var kompatibla med krypton YOOSHI. Nu siktar YooShi på att kopiera Shiba Inus framgångsresa, som ser hållbar ut på sikt.

YooShis ekosystem stöder ett antal Play-to-Earn-spel som belönar spelare med YOOSHI. En primär målsättning för YooShis ekosystem är att bli marknadens största metaverse för NFT-spel . Plattformen vill erbjuda ett stort antal samlarobjekt som kan distribueras och användas för att tjäna kryptobelöningar i online-spel.

YooShi som varumärke är inspirerat av Yoshi, en karaktär från Super Mario-spelen. Detta återspeglar projektets önskan att bli ett spelfokuserat meme-mynt. Man kan säga att ekosystemet är på god väg, eftersom det redan har börjat stödja ett urval av olika blockkedjebaserade titlar.

9. Samoyedcoin (SAMO)

Samoyedcoin (SAMO) är ett meme-mynt baserat på Solanas blockkedja. Det skapades under tjurmarknaden 2021, precis då meme-mynt blomstrade och Solanas pris utvecklades i en rasande takt.

SAMO:s vision är att påskynda ”antagandet, utvecklingen och tillväxten” av Solanas ekosystem. Vid den tiden var Solanas blockkedja inte särskilt populär hos meme-mynt, så SAMO kan ses som en pionjär inom Solana-baserade meme-mynt.

Efter en explosiv prisutveckling under 2021 har SAMO haft det tufft under 2022 års björnmarknad. Kryptons värde har fallit avsevärt, men den kan absolut återhämta sig till sina tidigare toppar – förutsatt att efterfrågan på myntet ökar igen. Det är inte alls omöjligt att det kan ske parallellt med en allmän tjurtrend på kryptomarknaden. Det är ju nämligen ofta så att meme-mynt fungerar som en lättillgänglig inträdespunkt för nya kryptoinvesterare.

10. Bone ShibaSwap (BONE)

Bone ShibaSwap är en av tre kryptovalutor som förbättrar Shiba Inus ekosystem DeFi -funktionalitet. BONE i sig är styrningstoken för ShibaSwap, som är en decentraliserad börs byggd på Shiba Inu för att underlätta peer-to-peer-handel på nätverket.

BONE kan användas för att rösta om styrningsförslag för ShibaSwap. ShibaSwap har en avancerad belöningsmekanism som ger passiv inkomst till användare när de köper och säljer digitala tillgångar på plattformen. Användare kan tillhandahålla likviditet, belöningar för alstring och handla fritt på ShibaSwap-börsen.

BONE skapades när Shiba Inu började ta fart, vilket bidrog till att Shiba Inus ekosystem fick större nytta. Än idag är fortsätter BONE att vara en integrerad del av det sätt på vilket Shiba Inu fungerar. Det är ett unikt meme-mynt som kan ge betydande avkastning för investerare under de kommande åren.

Vilka är de bästa meme-mynten att köpa just nu?

Av alla kryptomarknadens bästa investeringsmöjligheter i början av 2023 kan Metacade definitivt sägas vara den bästa. Projektet är mycket nyare än Dogecoin och Shiba Inu, och erbjuder en rad användbara funktioner till communityn. Projektet kan mycket väl bli en ledande aktör inom blockkedjespelande, tack vare att det erbjuder en stor samling av grymma P2E-spel på en enda plats.

Än så länge är Metacade fortfarande i pre-sale. Investerare har alltså chansen att köpa in sig på riktigt förmånliga priser, och därmed senare kunna kamma hem rejäla vinster. I takt med att MCADE:s pre-sale tar sig framåt kommer priset att stiga från $0,008 till $0,02. Det gäller alltså att du spanar in erbjudandet innan det är för sent!