De bästa kryptovalutorna som lanseras under 2023 – Experter säger sitt om de 12 bästa nya kryptovalutorna att investera i

Är du på jakt efter de bästa nya kryptovalutorna att investera i? Då har du kommit rätt! I denna artikel presenterar vi de 12 kryptovalutor som experter menar har förutsättningar för att kunna explodera 2023. Dessa sträcker sig från innovativa spelplattformar som gör stort avtryck på GameFi-området, till spännande nya tillämpningar av AI-teknik.

Kort sagt, dessa 12 tokens har potential att skaka om sina branscher och erbjuda betydande vinster i år:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) Livepeer (LPT) Balancer (BAL) ApeCoin (APE) Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS) AngelBlock (THOL) CryptoGPT (GPT) Stepn (GMT) Aptos (APT) Grove Coin (GRV) Proxy Swap (PROXY)

1. Metacade (MCADE) – Web3:s centrum för Play-To-Earn-spel

Vad är Metacade (MCADE)?

Metacade är ett communitynav som syftar till att bli Web3:s främsta plats för allt som har med P2E-spel att göra. Dess vision är att skapa en rolig och dynamisk virtuell hangout där spelare, kryptofanatiker och utvecklare möts för att vara en del av den växande GameFi-revolutionen. Användare kan läsa och dela den senaste alfa, interagera med varandra i realtid och till och med spela en direkt roll i att forma GameFi-branschen till det bättre.

Kärnan i Metacades idé är att maximera användarvärdet. Det ger P2E-spelare allt de behöver för att öka sina spelintäkter samtidigt som projektet gör det möjligt för en organisk community att växa och blomstra. Plattformen kommer inte heller bara att innehålla exklusiva spelturneringar och fantastiska giveaways med otroliga priser, utan Metacade kommer också att belöna användare för deras bidrag till plattformen.

I gengäld för att dela tips om hur man avancerar spelen, hjälpa andra att hitta de bästa spelen att spela genom recensioner och lägga upp annat värdefullt innehåll, belönar Metacade spelare med MCADE-token. Allt som ett tack för deras roller i att få communityn att växa. Dessutom planerar Metacade att lansera en annonsplats med jobbmöjligheter under 2024. Här kommer medlemmarna att hitta roller som sträcker sig från tillfälliga uppdrag, kopplade till att testa spel i plattformens inhemska testmiljö, till avlönade positioner hos stora företag inom Web3 och andra stora spelaktörer.

Många investerare ser dessutom fram emot Metagrant-programmet, som löser den verkliga frågan om ineffektiv finansiering av spelutvecklare. Utgångspunkten är enkel: spelutvecklare lämnar in sina förslag till en av Metagrant-tävlingarna, och MCADE-innehavare röstar om vilka spel de anser bör finansieras. Vinnaren tilldelas finansiering från Metacades kassa för att kunna förvandla sin idé till verklighet. Det färdiga spelet läggs till i Metacades virtuella arkad och blir där tillgänglig för hela världen att spela.

Varför investera i Metacade (MCADE)?

För alla som vill dra nytta av den växande GameFi-marknaden verkar Metacade vara det perfekta kryptoprojektet att investera i. Medan P2E-spel kommer och går, är Metacade en förenande kraft som kopplar samman hela branschen som består. Projektet tillhandahåller en plattform för alla som vill få en fördel inom GameFi-området, samtidigt som de är en del av en levande community.

Dessutom är sociala plattformar viktiga för spelare – se bara på framväxten av Discord och Twitch. Metacade har samma potential men med den extra bonusen i spelarbelöningar och en chans att styra framtiden för P2E. Strax efter lanseringen kommer Metacade att börja arbeta med sin decentraliserade autonoma organisation (DAO), vilket ytterligare kommer att öka värdet av MCADE för investerare. Härigenom kan de nämligen rösta om viktiga beslut relaterade till plattformens utveckling.

Tack vare sin enorma potential att bli ett av GameFis bästa nya kryptomynt har Metacade samlat in hela $14.7m i sin pre-sale. MCADE:s pre-sale är just nu inne på slutskedet, vilket betyder att det inte finns mycket tid kvar att plocka in MCADE-tokens i sin portfölj till bästa möjliga pris. Vissa pratar till och med om att stora börshajar har hoppat på Metacades tåg, vilket, om det är sant, är ett lovande tecken på att MCADE är redo att skjuta i höjden 2023.

2. AltSignals (ASI) – Använder banbrytande AI för att leverera mycket exakta handelssignaler

Vad är AltSignals (ASI)?

AltSignals är en av marknadens ledande leverantörer av handelssignaler. Plattformen har en imponerande användarbas på över 50 000 människor och 1 400 medlemmar i sin VIP-grupp. Allt räknat sedan lanseringen så sent som 2017. AltSignals har levererat några av de bästa signalerna på marknaden och skickat ut över 1 500 handelssignaler med en genomsnittlig noggrannhet på 64 %. Den har fått överväldigande positiv feedback på sin Trustpilot -sida med nästan 500 positiva recensioner och ett genomsnittligt betyg på 4.9/5.

Dess senaste resultat, till exempel, har inte varit annat än fenomenala. Dess Binance Futures-signaler gav en avkastning på 2 163 % med en vinstgrad på 90 % i februari, medan januari var ännu bättre: en vinst på 2 480 % med en noggrannhet på 92 %. Dessa enastående resultat möjliggörs av AltSignals team av erfarna handlare och algoritmen AltAlgo™. Vad är då AltAlgo™? Jo, det är AltSignals egenutvecklade indikator, som kombinerar över 34 olika filter för att leverera exceptionella resultat.

Nyligen lanserade AltSignals sin ASI-tokens pre-sale för att stödja sitt nästa stora projekt: algoritmen ActualizeAI ActualizeAI kommer att utnyttja den mest avancerade AI-tekniken för att få AltSignals genomsnittliga vinstfrekvens över 80 %. Den planerar att införliva maskininlärning, prediktivmodellering, naturlig språkbehandling, sentimentanalys och förstärkningsinlärning för att leverera oöverträffade resultat till handlare.

De som äger ASI-token kommer exklusivt nog att blir de första att få tillgång till ActualizeAI, men det öppnar också en värld av möjligheter och insikter i plattformens AI-ekosystem. Till exempel kommer algoritmens funktioner kopplade till sentimentanalys att användas för att identifiera krypto-pre-sales innan de exploderar, vilket gör att dessa handlare kan få enorma fördelar gentemot konkurrenterna.

Varför investera i AltSignals (ASI)?

Att bli en ASI-investerare ger inte bara exklusiv tillgång till ActualizeAI:s signaler, utan erbjuder dem också ett medlemskap i AI Members Club. Denna klubb möjliggör för att användare kan ge feedback kring projektets utveckling, bidra till produktutveckling och delta i backtesting – allt samtidigt som de tjänar ASI. Vissa har spekulerat i att detta kan vara som en Discord-grupp som endast är för medlemmar, men det är troligt att AltSignals har en ännu coolare specialbyggd lösning i åtanke.

Som om inte detta vore nog pratas det till och med planerade handelsturneringar där communityns medlemmar kan visa upp sina handelskunskaper och tävla i att generera högst avkastning. Det betyder att de inte bara kan dra nytta av AltSignals handelssignaler, utan också vara med och vinna fina priser! För att hjälpa till att hålla AltSignals prioriteringar i linje med det som communityn vill, kommer ASI också att fungera som en styrningstoken. Detta så att användare kan rösta kring ändringar som görs i algoritmen och på plattformen.

Sammantaget ser AltSignals ut som en av de hetaste nya kryptovalutorna på marknaden. Dess starka meritlista, tillsammans med en solid plan för att ta sina handelssignaler till nästa nivå, förväntas locka tusentals investerare till ASI:s pre-sale. Den har redan samlat in hela $112k på bara 1 dag efter lanseringen. Många kryptokretsar förutspår att ASI:s pris kommer att dra iväg rejält när den når kryptobörser.

3. Livepeer (LPT) – Löser utmaningar vid video streaming

Vad är Livepeer (LPT)?

Livepeer är ett decentraliserat protokoll med fokus på videoinfrastruktur byggt på Ethereums blockkedja. Det syftar till att tillhandahålla ett mer kostnadseffektivt och effektivt sätt för utvecklare och företag att bygga och driva applikationer för videoströmning.

För närvarande är den dyraste aspekten för streamingleverantörer att täcka in och formatera om video så att den kan spelas på olika enheter, även känd som omkodning. Livepeer syftar till att göra stort avtryck på denna marknad genom att låta sändare använda tusentals noder, så kallade orkestratorer, för att skapa videor på ett säkert sätt utan att vara för kostsamt.

Användare med överflödiga datorresurser kan satsa LPT-tokens som säkerhet och tjäna kryptotillgångar för att hantera omkodningsprocessen. Om en omkodare misslyckas med att leverera, kommer den att förlora sina insatta LPT-tokens som ett straff.

Varför investera i Livepeer (LPT)?

Livepeer tar itu med en stor utmaning inom videostreamingbranschen: höga kostnader och komplexa tekniska krav. Genom att utnyttja kraften i decentralisering kan Livepeer erbjuda ett mer prisvärt och tillgängligt alternativ för videobearbetning och -leverans. Detta gör det till ett attraktivt alternativ för dessa aktörer och ett av de bästa nya kryptoprojekten för videofokuserade företag som vill effektivisera sin verksamhet.

Dessutom har Livepeer massor av verklig nytta, vilket ger fina förutsättningar för tillväxt jämfört med mer nischade kryptoprojekt. Dess insatsbelöningar som ges antingen till omkodare eller delegator erbjuder även privata investerare en möjlighet att generera årlig avkastning på upp till 23 % – en attraktiv siffra som man kan glädja sig åt, samtidigt som man kan bidra till den växande marknaden för decentraliserad streaming.

4. Balancer (BAL) – Världens första självbalanserande viktade DeFi-portfölj

Vad är Balancer (BAL)?

Balanserare är en innovativ decentraliserad börs (DEX) byggd på Ethereums nätverk. Den möjliggör skapandet av anpassningsbara pooler med upp till åtta tokens med olika vikter, vilket möjliggör effektiv handel och ombalansering av kryptotillgångar. Till skillnad från traditionella börser kräver Balancer ingen central aktör eller orderbok. Istället förlitar den sig på automatiserade marknadsgaranter (AMM) för att underlätta affärer och upprätthålla börslikviditet.

Balancers pooler är analoga med indexfonder. Istället för att hålla en uppsättning aktier i specifika förhållanden, kan användare skapa pooler med åtta olika digitala valutor. Till exempel kan de skapa en pool med 50 % Bitcoin, 25 % Ethereum, 15 % Aave och 5 % ApeCoin. Om priset på Ethereum fördubblas skulle Balancer använda smarta kontrakt för att balansera om poolen och minska sina Ethereum-innehav. Dessa Ethereum-mynt görs sedan tillgängliga för andra handlare att köpa.

Varför investera i Balancer (BAL)?

Balancer erbjuder ett mer flexibelt och anpassningsbart system för AMM:er än andra DeFi-protokoll. Det tillåter användare att skapa pooler med valfri kombination av tillgångar och vikter. Investerare som vill generera ytterligare intäkter på ett konsekvent och tillförlitligt sätt kan ge likviditet till dessa pooler och tjäna BAL-tokens när handlare använder likviditeten.

Som den första applikationen med fokus på självbalanserande viktade DeFi-portföljer är Balancer väl positionerad för att ta en stor marknadsandel när fler användare flockas till DeFi-projekt. Dessutom har Balancer säkrat några imponerande partnerskap, till exempel med Aave och Polygon, som ytterligare stärker dess position som ett ledande DeFi-kryptoprojekt.

5. ApeCoin (APE) – En spännande valuta i metaverse

Vad är ApeCoin (APE)?

ApeCoin är en relativt ny kryptovaluta skapad av Yuga Labs, och kan följa i fotspåren för teamets framgångsrika, världsberömda Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-kollektion. APE är nytto- och styrningskrypton för Apes ekosystem, och erbjuder exklusiv tillgång till spel, merchandise, evenemang och olika slags tjänster till innehavare.

APE är utformad för att användas i olika Web3-applikationer, framför allt i spelet Otherside. En annan sida av myntet (no pun intended) är Yuga Labs metaverse-projekt, som hävdas kommer att kunna bli ett av marknadens mest avancerade metaversum. På en avlägsen planet kommer Otherside-spelare att kunna fördjupa sig i ett öppet landskap där de kan interagera med andra, bygga olika upplevelser och äga virtuell egendom, känd som Otherdeeds.

Varför investera i ApeCoin (APE)?

ApeCoin anses vara ett av de bästa nya kryptomynten av flera skäl, inte minst grundat på den otroliga framgången med Yugas tidigare projekt. ApeCoin har redan hittat användningsområden för sin egen krypto. Den kan bland annat användas i Benji Bananas och Dookie Dash, vilket är två P2E-titlar som har hyllats av kryptocommunities.

Dessutom utvecklas Otherside i samarbete med två nyckelaktörer inom Web3 och spelindustrin, Animoca Brand och Improbable , vilket ökar chanserna att Otherside kan lanseras utan problem. Otherside är redan ett efterlängtat spel, vilket visas av hur Otherdeeds har lockat till sig över $500 miljoner under bara 24 timmar. Om Otherside lever upp till sitt löfte kan APE:s pris snart klättra till nya höjder.

6. Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS) – Värd för världens första fraktionella stablecoin

Vad är Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS)?

Frax Finance var ursprungligen ett stablecoin som fungerade på en unik algoritmisk modell, med hjälp av säkrade och osäkrade komponenter för att upprätthålla ett stabilt värde på 1 USD. Dock röstade innehavare av Frax Shares (FXS) nyligen på att helt och hållet backa upp sin stablecoin med säkerhet, vilket helt och hållet tog bort det algoritmiska elementet.

Något som också är värt att nämna, och som har dragit till sig intresse från investerare, är faktumet att Frax har introducerat världens första marknadsindex med fraktionerade stablecoins och kryptovalutor, Frax Price Index (FPI). Dess vision är att skapa mycket skalbara, decentraliserade former av valuta i stället för digitala tillgångar med ett fast utbud, som Bitcoin.

Varför investera i Frax Finance (FRAX)?

Frax har lockat till sig stort intresse på DeFi-området under de senaste åren. Dess protokoll nådde en topp på $3.8 miljarder i totalt värde låst (TVL) 2022 ( DeFillama ). Frax har också ingått partnerskap med många populära kryptoprojekt, som Wombat Exchange och OlympusDAO, vilket talar för dess trovärdighet bland kryptocommunities.

Slutligen kan Frax synsätt på decentraliserat beslutsfattande vara ett attraktivt perspektiv för investerare. Att äga Frax Shares (FXS) gör det möjligt för innehavare att föreslå och rösta om ändringar i protokollet, vilket har lett till att Frax helt har gått bort från sin algoritmiska koppling. Det är något som många investerare ser positivt på.

7. AngelBlock (THOL) – Transformerar blockkedjebaserad fundraising

Vad är AngelBlock (THOL)?

AngelBlock är ett protokollbaserat fundraising-projekt som erbjuder övertygande användningsfall för både investerare och nystartade företag. Teamet bakom AngelBlock ser det nuvarande systemet för krypto-fundraising som mycket fragmenterat och ineffektivt. Det pekar på hur det präglas av problem som bluffprojekt och tomma löften, vilket i stort mer eller mindre plågar kryptomarknaden. AngelBlock skyddar däremot investerarnas medel och returnerar dem om startupen inte håller sina löften.

AngelBlocks vision är att skapa en synergistisk community av investerare, innovatörer och supportrar som enbart är fokuserade på att främja blockkedjeteknologi. Kapital betalas ut till startups som når sina milstolpar under insamlingsprocessen, där investerare röstar om huruvida de tycker att projektet har lyckats att nå en given milstolpe.

Varför investera i AngelBlock (THOL)?

AngelBlock arbetar hårt för att förbättra förtroendet för kryptoinsamlingsvärlden. AngelBlock har för avsikt att förbättra insamlingstransparensen och koppla samman startups med ett högkvalitativ team av juridiska, strategiska och tekniska rådgivare. AngelBlock erbjuder dessutom ett sätt för investerare att stödja Web3-utveckling och samtidigt bidra till en säker investeringsprocess.

Själva THOL-myntet ger innehavare tillgång till ett brett utbud av möjligheter att investera i kommande kryptoprojekt, eftersom det krävs för att betala gasavgifter i protokollet. THOL-tokens kan också satsas, vilket gör att användare kan tjäna belöningar i utbyte mot att nominera startvaliderare som är ansvariga för att analysera nya kryptoprojekt.

8. CryptoGPT (GPT) – AI-fokuserat projekt som ger användare kontroll över sina data

Vad är CryptoGPT (GPT)?

CryptoGPT är ett av många nya kryptoprojekt som syftar till att dra nytta av den växande AI-trenden som har kickstartats av ChatGPT. Det är ett unikt blockkedjeprojekt som syftar till att samla in data för AI-utveckling, så att användare kan tjäna kryptovaluta genom att dela sina anonymiserade data.

CryptoGPT har för avsikt att skapa ett helt ekosystem av dApps inom ett brett spektrum av sektorer, som fitness, dejting, spel och utbildning. Detta samtidigt som krypton GPT erbjuds som betalning för data som samlas in när någon använder dessa dApps. Plattformen är byggd på en lager-2 blockkedjearkitektur med hjälp av zkRollup-teknik, vilket gör den skalbar och kompatibel med Ethereum Virtual Machine (EVM).

Varför investera i CryptoGPT (GPT)?

Det som till viss del kan sägas skilja CryptoGPT från andra blockkedjebaserade AI-projekt är dess mål att antas av den breda massan. Teamets idéer har tagits emot väl av marknaden. Projektet har redan lockat över 2 miljoner användare till sitt ekosystem och lett till att myntet har noterats på flera stora börser.

GPT i sig är en mångsidig nyttotoken. Medan dess fulla användningsområden fortfarande genomgår betatestning, kan CryptoGPT satsas, användas för saker kopplade till likviditet, som återköp eller bränning, och fungerar som drivkraft i transaktioner på CryptoGPT:s blockkedja. Användare kan till och med köpa Capsule NFT, vilket förbättrar deras förmåga att generera kassaflöde snabbare. Även om CryptoGPT fortfarande är i ett tidigt stadie utvecklingsmässigt, är det verkligen en av de mest spännande nya kryptovalutorna för tillfället.

9. Stepn (GMT) – En ledare inom move-to-earn

Vad är Stepn (GMT)?

Stepn är en unik mobilapp som drivs av Solanas blockkedja. Den kombinerar spel, fitness och krypto på ett roligt och spännande sätt. Appen tillåter användare att tjäna belöningar i form av sin nyttotoken, Green Satoshi Tokens (GST), genom att gå, jogga eller springa – vare sig det är ute på gatorna eller i fysiska gym. Stepn, av många kallad en ledare inom move-to-earn, har blivit mycket hyllad som en av de nya kryptovalutorna som har mest positiv inverkan på samhället.

Det belopp som användarna tjänar är proportionellt mot egenskaperna hos deras NFT-sneakers. Några av de bäst intjänande sneakers tjänar tusentals dollar i SOL- och GST-tokens. Stepn har alltså också en token som kallas Green Metaverse Token (GMT), som är plattformens styrningstoken och som bara kan tjänas när användarna har avancerat förbi en viss nivå. GMT tillåter dessutom användare att tjäna insatsbelöningar från projektet och påverka Stepn direkt genom att rösta och föreslå ändringar.

Varför investera i Stepn (GMT)?

Stepn erbjuder ett innovativt sätt att uppmuntra människor att leva en hälsosam livsstil samtidigt som de tjänar belöningar i form av krypto. Det är ett av få projekt som syftar till att skapa positiva förändringar i användarnas liv genom att maximera kryptons fulla potential. Plattformen har också ett användarvänligt gränssnitt och en plånbok i sin mobilapp, vilket gör det enkelt även för de som inte är väldigt insatta i krypto att tjäna belöningar.

Dessutom har plattformen fått uppmärksamhet från stora sportmärken som ASICS, som lade till sin egen NFT-sneakerkollektion till Stepns katalog. Viktigast av allt i denna kontext kan sägas vara att även några kända namn inom riskkapitalvärlden har satsat stort på Stepn. Dessa inkluderar MorningStar Ventures, Solana Capital och Sequoia Capital – ja, samtliga av dessa stödjer projektet.

10. Aptos (APT) – En ny blockkedja från tidigare ingenjörer hos Meta

Vad är Aptos (APT)?

Benägen är en lager-1-blockkedja som syftar till att utmana Ethereums dominans inom det smarta kontraktsområdet. Aptos är utvecklat av tidigare ingenjörer hos Facebooks moderbolag Meta och är baserat på företagets misslyckade Diem-projekt. Det använder ett inhemskt programmeringsspråk som heter Move, vilket är utvecklat av Meta och anses vara överlägset andra blockkedjebaserade språk.

Aptos arkitektur är designad för att erbjuda snabbare och billigare transaktioner än Ethereum, med en potentiell kapacitet på upp till 150 000 transaktioner per sekund (TPS) när nätverket är fullt utvecklat. Projektet samlade in över $350 miljoner i finansiering innan APT noterade på börser, delvis tack vare dess exceptionella team med duktiga forskare och ingenjörer.

Varför investera i Aptos (APT)?

Aptos höga transaktionskapacitet och förmåga att hantera smarta kontrakt mer effektivt skulle kunna positionera företaget som en ledande utmanare på området. Google Cloud har redan ingått ett partnerskap med Aptos som validator, precis som det har gjort med flera andra kryptotillgångar som man tror har potential för värdeutveckling.

Dessutom har Aptos en starkt team av experter inom olika områden som tidigare har lyckats med tidigare kryptoprojekt. Bland dessa finns bland annat Solanas tidigare marknadschef Austin Virts. Projektets förmåga att locka till sig betydande riskkapitalfinansiering visar också på en nivå av förtroende för projektets potential. Detta är en stor anledning till att det anses vara en av de bästa nya kryptovalutorna just nu.

11. GroveCoin (GRV) – En grön blockkedja med höga mål

Vad är GroveCoin (GRV)?

GroveCoin är ett nytt kryptoprojekt som syftar till att hjälpa sina investerare, som projektet kallar Grovers, att uppnå få en hälsosammare och rikare framtid. Detta genom att utnyttja decentraliserad digital valuta på ett miljömedvetet sätt. Efter den debatt som har förts kring den negativa miljöpåverkan som brytning av krypto har, siktar GroveCoin på att bli ett grönt alternativ till många digitala valutor på kryptomarknaden.

GroveCoin i sig är GroveCoins nätverks egen krypto. GroveCoin är en blockkedja med insatsbevis som är en hårdförgrening av Ethereums nätverk. Teamet har arbetat hårt för att utveckla ett ekosystem av spännande produkter, inklusive GroveKeeper-plånboken och den decentraliserade börsen GroveSwap.

Varför investera i GroveCoin (GRV)?

Att investera i GroveCoin ger en möjlighet att stödja ett innovativt nytt kryptovalutaprojekt som är fokuserat på att skapa en mer miljövänlig framtid för branschen. GroveCoins konsensusalgoritm insatsbevis erbjuder ett mer hållbart alternativ till arbetsbevis, samtidigt som projektet kan stoltsera med säkerheten som Ethereums blockkedja medför.

Grove är också ute efter att återinvestera en del av alla transaktioner i gröna industrier och företag, vilket kan generera ytterligare avkastning för investerare. Till exempel kommer det att investera i solenergi och introducera en plattform för att stödja nationer som skulle dra mest nytta av självförsörjande jordbruksmetoder. Man planerar till och med att investera i marknaden för förnybar energi, vilket kan göra att Grove involveras i handel med koldioxidkrediter. Detta kan mycket väl göra att GRV:s pris stiger inom en snar framtid.

12. Proxy Swap (PROXY) – En integritetsfokuserad plattform för byte av digitala tillgångar

Vad är Proxy Swap (PROXY)?

Proxy Swap är en dApp byggd på Ethereums nätverk som tillåter användare att köpa och sälja digitala tillgångar med hög integritet. Genom att använda teknik som zkProofs gör Proxy Swap det möjligt att genomföra transaktioner utan att avslöja handlarens MetaMask-adress. Detta tar bort all möjlighet till att spåra transaktioner och förbättrar kontrollen över finansiella data.

Proxy Swap stöder alla tokens som är listade på Uniswap, vilket gör tjänsten otroligt mångsidig. Oavsett om användare utför stora finansiella transaktioner i kommersiella syften och vill hålla sina transaktioner privata eller helt enkelt är oroade över sin anonymitet i en ständigt uppkopplad värld, kan de använda Proxy Swap för att uppnå ultimat sekretess.

Varför investera i Proxy Swap (PROXY)?

Att investera i Proxy Swap är ett utmärkt sätt att stödja en decentraliserad applikation som prioriterar användarnas integritet och säkerhet. Dess unika funktioner är särskilt attraktiva för användare som är oroade över integritet och censur i dagens digitala värld.

Beroende på hur stort ens PROXY-innehav är öppnas olika fördelar i Proxy Swaps ekosystem upp. Att äga mer än 100 000 PROXY-tokens möjliggör för investerare att utnyttja obegränsade dagliga swappar och tidig tillgång till heta nya premiumfunktioner. Att äga över 1 miljon tokens gör det vidare möjligt för användare att vara de första att använda Proxy Swaps mobilapplikation. Proxy Swap stöder också staking, och erbjuder för närvarande en avkastning på över 60 % årligen. Detta är perfekt för investerare som vill generera kassaflöde samtidigt som de stödjer projektet.

Hur hittar jag de senaste kryptovalutorna som kan explodera?

Det finns några sätt att hitta nya kryptovalutor som kan komma att explodera värdemässigt. En av de mest populära källorna för att hitta nya mynt är Coinmarketcaps nya kryptosida . Här hittar du en lista över de senaste mynten som har kommit ut på marknaden och viktiga mätvärden som börsvärde och handelsvolym. På samma sätt är CoinGeckos sida med nya krypton också en värdefull resurs.

Att googla pre-sales kan också vara ett bra alternativ om du letar efter ännu nyare mynt som ännu inte har kommit ut på marknaden. Dessa projekt kan ofta hittas också ofta på sajter fokuserade på ICO:er eller IEO:er.

Slutligen ska man inte underskatta kraften i sociala medier. Att gå med i Discord- och Telegram-grupper, följa inflytelserika traders på Twitter och hålla ett öga på andra sociala medieplattformar kan ge dig tidig tillgång till information om de nyaste kryptomynten innan de når mainstream media.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med att investera i nya kryptovalutor?

Att investera i nya kryptoprojekt kan vara en spännande möjlighet att göra betydande vinster, men detta tillvägagångssätt har för- och nackdelar. En stor fördel är potentialen att generera stor avkastning när myntet blir mer populärt. Tokens med innovativa användningsfall som löser ett verkligt problem kan locka en stor användarbas. Om projektet blir allmänt antaget kan tidiga investerare få 10x, 50x eller till och med 100x avkastning.

Dessutom har nya kryptovalutor ofta några av världens mest hängivna communities, fulla av investerare som brinner för projektet. Detta kan hjälpa investerare att träffa likasinnade entusiaster, hjälpa dem att lära sig mer om det nya kryptomyntets funktioner och potentiellt påverka dess utveckling.

Men det finns också en risk att projektet inte lyckas. Många nya kryptovalutor dyker upp varje vecka, och det kan vara svårt att navigera i denna “djungel”. Vilket projekt lyckas, och vilket misslyckas? Det kan vara svårt att veta. Men, detta kan motverkas genom att utföra sin analys och noggrant undersöka projektet innan man eventuellt investerar.

Nya kryptoprojekt tenderar också att vara mer volatila och svänga mycket mer än mer etablerade altcoins. Denna volatilitet kan göra det svårt att förutsäga hur projektet kommer att prestera på lång sikt och kan orsaka en del oro, om investeraren förlorar massor med pengar.

Vilken är den bästa nya kryptovalutan att investera i nu?

Även om det kan vara en utmaning att hitta de bästa nya kryptovalutorna att investera i, är du nu ett steg närmare i och med den överblick över vad experter anser vara de bästa projekten du just har fått.

Vissa tokens löser ett specifikt branschproblem, som Livepeer och AngelBlock, medan andra, som ApeCoin och CryptoGPT, hoppas kunna dra nytta av den snabba utvecklingen av metaverse och AI-teknik. Men två tydliga vinnare framträder när man tittar på den bredare bilden: Metacade och Altsignals.

Metacade har betydande potential att bli ett känt namn bland P2E-spelare. Plattformen har redan lockat till sig stort intresse efter en utmärkt pre-sale och underliggande egenskaper. Många tror att Metacade kan bli en av de mest inflytelserika krafterna i GameFi-branschen genom sitt Metagrant-system.

AltSignals kommer parallellt med detta att kunna ta investeringsområdet med storm. Det har redan visat sig vara en av de främsta utmanarna om topplatsen inom handelssignaler. Detta tack vare dess proprietära AltAlgo-system som hyllas handlare över hela världen. AltSignals ActualizeAI-algoritm och de oöverträffade fördelarna med ASI-token kommer sannolikt att sätta AltSignals på kartan hos många kryptoinvesterare. Tidiga investerare skulle kunna se enorma vinster från ASI inom en snar framtid.

Vanliga frågor om krypto

Är nya kryptovalutor en bra investering?

Nya kryptovalutor kan vara en bra investering om de har ett starkt team, innovativ teknik och ett tydligt användningsfall bakom sig. Det är viktigt att göra grundlig analys för att avgöra om en ny kryptovaluta har potential för framtida vinster.

Hur utvecklas nya kryptovalutor?

Nya kryptovalutor kan skapas genom en process som kallas tokenization, där en ny token skapas på ett befintligt blockkedjenätverk eller genom att helt och hållet lansera ett nytt blockkedjenätverk.

Vilken krypto kommer att explodera 2023?

Det är omöjligt att förutsäga vilken krypto som kommer att explodera 2023, men samtliga av de nya kryptovalutorna på den här listan har stor potential, särskilt Metacade och AltSignals.

Vad är en kryptonotering?

En kryptonotering innebär processen att lägga till en kryptovaluta på en börs med digitala tillgångar, vilket möjliggör för investerare att köpa och sälja denna krypto på börsens plattform. Kryptonoteringar kan öka synligheten och likviditeten för myntet i fråga.

Vilken typ av användningsfall ska jag titta efter när jag investerar i nya tokens?

Leta efter projekt som löser verkliga problem. Tokens som adresserar ineffektivitet eller andra utmaningar kan bli populära, eftersom de har större användbarhet än rent spekulativa tokens.

För att ta ett exempel inom fastighetssektorn kan du leta efter en bolåneplattform som använder blockkedjeteknik för att effektivisera utlåningsprocessen.

