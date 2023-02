De bästa plattformarna för staking av kryptovaluta – tjäna passiv inkomst 2023

Kryptoinvesterare kan dra nytta av avancerade finansiella tjänster genom decentraliserade applikationer och blockkedjenätverk. Investering i kryptovalutor medför inte bara potentiellt lönsamma investeringsmöjligheter, även staking av krypto är möjlig för att få en passiv avkastning. Detta kan öka den totala avkastningen på investeringen och göra så att vem som helst, var som helst i världen, kan få en inkomst utan att behöva jobba särskilt hårt för det.

Här är de bästa plattformarna för staking av kryptovaluta som finns tillgängliga just nu:

Metacade (MCADE)

Polygon (MATIC)

AAVE (AAVE)

Polkadot (PUNKT)

Avalanche (AVAX)

Tezos (XTZ)

Cosmos (ATOM)

Algorand (ALGO)

Cardano (ADA)

Ethereum (ETH)

1. Metacade (MCADE)

Metacade kan mycket väl vara den bästa plattformen för staking av kryptovaluta – särskilt för dem som vill ha det bästa alternativet för framtiden. Projektet stöder många olika Play-to-Earn-kryptospel och ser ut att bli ett ledande projekt inom GameFi-sektorn.

Förutom att erbjuda en enorm intäktspotential för användare genom flera nyckelfunktioner, möjliggör Metacade staking av krypto för MCADE-innehavare. De kan då generera avkastning på en långsiktig investering med hög potential, vilket gör staking av MCADE till en potentiellt lönsam metod för att tjäna passiv inkomst.

Användare kommer att kunna tjäna krypto genom att klättra i levels i sina favoritspel via Play-to-Earn-mekaniken, dela med sig av tips och tricks genom unika Create2Earn-funktioner och till och med genom beta-testning av nya spel som erbjuds på plattformen genom Metacades Work2Earn-funktion. Förutom beta-testning, som en del av Work2Earn-funktionen, kommer en annonsplats med jobbmöjligheter att skapas 2024. Genom denna kan Metacades community få möjlighet att ansöka om en rad jobb inom Web3.

Det är möjligt att generera hög avkastning genom att enkom investera i MCADE, men genom att kombinera detta med att dra nytta av alla de andra sätten på vilka Metacades plattform möjliggör för användarna att tjäna belöningar, kan användare ta avkastningen till nästa nivå. På så sätt är Metacade utan tvekan en av de absolut bästa plattformarna för staking av kryptovaluta för långsiktig passiv inkomst.

2. Polygon (MATIC)

Polygon kan på goda grunder placera sig i toppen bland de bästa plattformarna för staking av krypto tack vare dess generösa belöningar och popularitet hos mjukvaruutvecklare. Det är en lager 2-skalningslösning för Ethereum som säkrar sitt nätverk genom att tillåta staking av MATIC för validatornoder. Detta möjliggör snabb transaktionsbearbetning och en högre transaktionsgenomströmning jämfört med Ethereums lager-1.

MATIC erbjuder mellan 10 % och 14 % till valideringsnoder som belöning för deras staking av MATIC. Detta tjänas som passiv inkomst i utbyte mot att man stödjer blockkedjans infrastruktur. Som du förstår kan denna staking vara ett bra sätt för långsiktiga investerare i Polygon att generera fler MATIC.

Vidare erbjuder nätverket en användbar uppsättning verktyg för utvecklare och kan stödja högpresterande decentraliserade applikationer ( dApps ). Allt detta sammantaget resulterar i att Polygon är en av de bästa plattformarna för staking av krypto. Perfekt för att tjäna en passiv inkomst!

3. Aave (AAVE)

Aave kan mycket väl vara den bästa plattformen för staking av krypto som stöder digitala lån. Det är en ledande DeFi-plattform som stödjer upplåning och utlåning av digitala tillgångar. Användare kan genomföra staking av en mängd olika kryptovalutor på Aave i ett lättanvänt interface, samt låna digitala tillgångar mot de säkerheter de har tillhandahållit.

Polygon stöder en rad blockkedjor, såsom Ethereum, Polygon, Avalanche och Arbitrum. Staking är möjligt från vilken som helst av dessa kedjor, så möjligheterna för användarna att få passiv avkastning är stora. Förutom detta tillåter Aave ett anpassat utlåningssystem där användare kan låna upp till 97 % av värdet på sina säkerheter.

Eftersom Aave är ett översäkrat utlåningsprotokoll upprätthålls en hög stabilitet, oavsett marknadsförhållanden. Kort sagt tillhandahåller Aave en heltäckande tjänst för användare som vill dra full nytta av DeFi. Av denna anledning är plattformen en av de bästa plattformarna för staking av krypto.

4. Polkadot (DOT)

Polkadot kan på goda grunder sägas vara den bästa plattformen för staking av krypto för de investerare som är intresserade av att stödja interoperabilitetslösningar för Web3-projekt. Det är en lager 0-lösning för blockkedjan som hjälper till att maximera interoperabiliteten av lager 1-blockkedjor. För att göra detta möjligt introducerar Polkadot parakedjor och en säker överbryggningslösning, vilka båda är viktiga delar av en blomstrande Web3.

Utvecklingen av Web3 har nämligen hållits tillbaka på grund av svårigheten att överföra tillgångar över oberoende blockkedjenätverk. Detta beror på att lager 1-kedjor, som Avalanche, Ethereum och Bitcoin, vanligtvis inte är utformade för att samverka med varandra. Polkadot löser detta problem och kan hjälpa utvecklare att distribuera dApps över alla EVM:s blockkedjor.

Staking av DOT kan ge en APY på upp till 14 %, vilket gör det till en av marknadens absolut mest lukrativa plattformar för staking av krypto. Plattformen spelar en viktig roll i framtiden för interoperabilitet, och den passiva inkomsten som kan genereras från staking av DOT gör plattformen till ett av de bästa alternativen i Web3.

5. Avalanche (AVAX)

Avalanche är en ledande lager 1-blockkedja och en av de bästa plattformarna för staking av krypto – särskilt för investerare med tålamod att inneha sina tillgångar på lång sikt. Nätverket använder en unik konsensusmekanism som bidrar till förmågan att leverera en stor transaktionsgenomströmning till en låg kostnad för sina användare.

Avalanche kan också stödja utvecklingen av dApps, eftersom att det är EVM-kompatibelt. Plattformen använder programmeringsspråket Solidity och samma typ av smarta kontrakt som andra stora lager 1-blockkedjor. Detta betyder att den är väl lämpad för en framtid med interoperabla blockkedjor.

Staking av AVAX kan dessutom ge över 10 % avkastning. För långsiktiga AVAX-investerare kan detta vara ett bra sätt att maximera potentialen för avkastning. Av denna anledning är AVAX en av de bästa plattformarna för staking av krypto.

6. Tezos (XTZ)

Tezos kvalar in på listan över de bästa plattformarna för staking av krypto genom att den på ett bra sätt möjliggör för investerare att tjäna passiv inkomst och stödja utvecklingen av dApps. Det är en lager 1-blockkedja som använder ett insatsbevis som konsensusmekanism , vilket betyder att aktörer på Tezos blockkedja hjälper till att stödja infrastrukturen direkt.

Genom staking av XTZ blir användare validatornoder för att verifiera blockkedjetransaktioner. Denna process är automatiserad och enkel, samt, bortsett från de tokens som är föremål för denna staking, kostnadsfri. I utbyte mot tjänsten som tillhandahålls till blockkedjan kan aktörer tjäna passiv inkomst som ligger på mellan 5 % och 6 % av det totala innehavet i ens staking.

XTZ är en stor lager 1-blockkedja som behandlar transaktioner säkert, snabbt och billigt. Den kan, som nämnt, också stödja utvecklingen av dApps. Allt detta sammantaget gör Tezos till en av de bästa plattformarna för staking av krypto just nu.

7. Cosmos (ATOM)

Cosmos är en annan av marknadens bästa plattformar för staking av krypto idag. Det är en av världens 50 främsta kryptovalutor efter börsvärde och kan stödja utvecklingen av dApps. Transaktioner med ATOM är snabba, eftersom Cosmos ekosystem är en mycket skalbar blockkedjelösning.

Staking av ATOM säkrar transaktioner på nätverket, eftersom att validerare kan få 10 % avkastning på sina tokens. Detta gör att långsiktiga ATOM-investerare kan maximera avkastningen. Cosmos i sig har dessutom hög potential för framtida avkastning, så genom att kombinera den traditionella investeringsavkastningen i fiat-värde med den årliga vinningen från ens tokens, finns goda förutsättningar till en fin passiv inkomst.

Vidare är Cosmos en blockkedja med flera kedjor, vilket innebär att utvecklare kan skapa anpassade sidokedjor i nätverket. Tillsammans med dess förmåga att stödja dApps kan detta öka den totala efterfrågan på ATOM under de kommande åren. Sammantaget är ATOM en lukrativ möjlighet för de som vill generera passiv inkomst – helt enkelt en av de bästa plattformarna för staking av krypto som finns.

8. Algorand (ALGO)

Algorand är populär bland miljövänliga investerare, vilket gör det till en av de bästa plattformarna för staking av krypto som finns tillgängliga idag. Det är den nya generationens blockkedja som kan stödja en stor mängd användare, eftersom att nätverket kan behandla kryptovalutatransaktioner i hög hastighet och till låg kostnad.

Algorand är, som indikerat, också en av de grönaste blockkedjorna i Web3, med netto noll koldioxidutsläpp. Dess höga transaktionsgenomströmning innebär att dApps på Algorand kan betjäna ett betydande antal användare utan att förlora prestanda. Detta gör plattformen till ett attraktivt alternativ för blockkedjeutvecklare.

Staking av ALGO kan ge en avkastning på 5 % – 6 %. Eftersom blockkedjan dessutom visar upp hög potential för positiv prisutveckling i framtiden kan kombinationen av staking och traditionell investering hjälpa investerare att generera en betydande passiv inkomst. Av denna anledning är Algorand en av de bästa plattformarna för staking av krypto just nu.

9. Cardano (ADA)

Cardano anses vara en av de bästa plattformarna för att tjäna en passiv inkomst genom staking av krypto tack vare dess höga börsvärde och fina transaktionshastighet. Det är en blockkedja byggd på insatsbevis som belönar blockvaliderare med kryptovaluta. Detta gör det till en plattform för staking av krypto som kan visa sig vara väldigt lönsam för investerare.

I Cardanos ekosystem läggs allt fler dApps till. ADA är nu en av marknadens tio främsta kryptovalutor efter börsvärde, vilket till stora delar grundar sig i blockkedjans högpresterande kapacitet. Nätverket kommer snart att uppgraderas genom Hydra , vilket är en lager 2-skalningslösning som kommer att öka antalet transaktioner per sekund som kan bearbetas av Cardano. Efter uppgraderingen kommer TPS att uppgå till 1 miljon.

Genom staking av ADA kan innehavare tjäna mellan 4 % och 8 % i avkastning. Det tillkommer dessutom inte något krav kring låsningstid. Det är ett utmärkt alternativ för alla som vill tjäna en passiv inkomst, eftersom att avkastning från staking kan kombineras med investeringsvinning för att maximera den långsiktiga avkastningen på investeringen.

10. Ethereum (ETH)

Ethereum, en av jättarna inom kryptoindustrin, tar sig också in på listan över de bästa plattformarna för staking av krypto. Efter The Merge har Ethereum blivit en blockkedja byggd på insatsbevis, vilket innebär att transaktioner nu verifieras av stakers. För att bli en del av Ethereums ekosystem kan vem som helst genomföra staking av 32 ETH och börja tjäna belöningar på en daglig basis.

Ethereums plattform för staking ger mellan 4 % och 10 % avkastning för blockvaliderare. Så, de investerare som vill tjäna en fin passiv inkomst kan både investera i ETH, den näst mest värdefulla kryptovalutan efter börsvärde, samt ägna sig åt staking av ETH.

Vidare är Ethereum fortfarande det största Web3-ekosystemet och stödjer över 2 000 oberoende blockkedjeprojekt. Det var den första kompletta blockkedjan från Turing och den första blockkedjan som stödde utvecklingen av dApps, vilket gav den ett enormt värde inom Web3-världen. Du förstår kanske varför Ethereum kvalar in som en av de bästa plattformarna för staking!

Är Metacade den bästa plattformen för staking av krypto?

Metacades plattform kommer snart att lanseras och då erbjuda det största utbudet av Play-to-Earn-spel till Web3-communityn. För närvarande är MCADE tillgänglig i pre-sale, vilket ger investerare en stor möjlighet att köpa krypto till ett lågt pris.

MCADE lanserades för bara $0,008 per token, men kommer under dess pre-sales gång att stiga till $0,02. Du behöver alltså snabbt köpa MCADE till de bästa priserna innan det är för sent – detta GameFi-projekt har nämligen en enorm potential för framtida avkastning och är en av de bästa plattformarna för staking av krypto i Web3 just nu.