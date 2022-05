DeFi-Dippar: Bästa mynt att köpa medan priset är lågt

När krypto börjar se en viss återhämtning efter stora förluster förra veckan, kommer angelägna investerare att skanna marknaden efter de bästa fallen att köpa. Nåväl, ett område där sådana möjligheter finns är i DeFi. De flesta DeFi-mynt har fallit kraftigt. Här är varför det är den bästa tiden att köpa:

DeFi kommer nästan säkert att studsa tillbaka inom en snar framtid.

Decentraliserad finans är framtiden för blockkedje-teknik.

Aktuella fall ger investerare den perfekta chansen att köpa kraftigt rabatterade DeFi-projekt.

Som nämnts ovan finns det många fantastiska dippar i DeFi-utrymmet att dra nytta av. Kolla in topp 3 listade nedan:

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) har sett sitt värde minska med över 25% under de senaste 7 dagarna. DEX har också rapporterat kraftiga förluster från sina 2022 toppar. UNI är faktiskt nästan 3 gånger billigare än det var för några veckor sedan.

Datakälla: Tradingview

Om du alltid har velat få det men känt att priset var för högt, är detta det perfekta tillfället att kasta sig in. Trots allt är Uniswap den största DEX på Ethereum och den största i världen. Det långsiktiga värdet som det kan leverera är helt enkelt för bra.

Convex Finance (CVX)

Convex Finance (CVX) är ett av de största likviditetsprotokollen inom krypto. Projektet har hittills nästan $6,6 miljarder i Total Value Locked. Dt låter helt enkelt användare sätta in likviditet och tjäna förstärkta belöningar i gengäld. CVX har dock fallit med nästan 50% under de senaste 7 dagarna. Denna rabatt gör den till ett utmärkt val för köpare av DeF-dippen.

Yearn Finance (YFI)

Yearn Finance (YFI) har hoppat av de 100 mest värdefulla kryptoprojekten. Myntet har tappat nästan 35% på en vecka. YFI stöds dock av några enastående investerare och en stor stamtavla på marknaden. Det är bara en tidsfråga innan den återhämtar sig helt.