DeFi vänder sig mot sig själva under marknadspanik

Det har varit några oroande trender inom krypto nyligen, men en särskild fångade mig förra veckan. Solend, låneplattformen baserad på Solana, gick igenom en regeringsomröstning om att ta över en privat plånbok.

Den privata plånboken (hädanefter kallad ”valen”) deponerade 5,7 miljoner SOL, för närvarande värda 200 miljoner dollar, på utlåningsplattformen. Mot denna position lånade valen $108 miljoner stablecoins. De 5,7 miljoner SOL-tokenen utgjorde över 95% av de totala insättningarna på plattformen.

Problemet uppstod när Solana-priset sjönk jämsides med den bredare marknaden, vilket minskade värdet på valens säkerhet drastiskt och satte igång ett potentiellt likvidationsscenario. I detta fall skulle marknaden översvämmas och potentiellt kratera värdet på Solana-tokenen.

”I värsta fall kan Solend sluta med osäkra fordringar,” sa Solend. ”Detta kan orsaka kaos och utsätta Solana-nätverket för påfrestning.”

Att sätta denna mängd SOL mot handelsvolymen visar hur stor inverkan detta skulle få på marknaden, med utlösande effekter av bots på DEX som sannolikt ytterligare förvärrar trycket nedåt som orsakas om denna plånbok skulle översvämma marknaden.

Likvidationspriset för lånet är $22,27, vilket skulle behöva ett 35% fall från nuvarande priser för att utlösas. Även om detta är en betydande nedgång, är Solana ned 80% bara i år och en minskning med 35% härifrån är långt ifrån otänkbar – och det kom väldigt nära då Solana sjönk förra veckan till $25.

Protokollet försökte nå valen och vädja till dem att fylla på lånet, men det rådde radiotystnad, med plånboken inaktiv i nästan två veckor. Så en omröstning gick igenom och protokollet röstade för att tillfälligt ta över valens plånbok och minska risken för protokollet.

Efter att ha tagit över plånboken var planen att likvidera valen via över-the-counter transaktioner, snarare än att riskera kaskadsmitta genom att likvidera on-chain via de automatiska mekanismerna.

2/ a whale has a massive position of $170M SOL deposited and $108M stables borrowed. they're currently 95% of the SOL deposits and 86% of USDC borrows https://t.co/Xp7Xym5LQt

Sedan dess har valen överfört 25 miljoner dollar till Mango-marknader, vilket begränsar förstörelsen som skulle orsaka Solend om likvidationen skulle utlösas.

3oSE…uRbE has acted on our suggestion to spread their position across lending venues (decentralized and centralized) as a first step.

So far they've moved $25M USDC debt to @mangomarkets

This shows commitment to working things out and solves Solend's USDC utilization problem.

— Solend (we're hiring!) (@solendprotocol) June 21, 2022