OmniDex1 DEX-skrapan är nu live, vilket gör det möjligt för Dia att samla in och sammanställa marknadsdata från OmniDEX på Telos.

Leta inte längre än den här korta artikeln för alla detaljer om Dia: vad det är, om det är värt att investera i och de bästa ställena att köpa Dia nu.

DIA (Decentralised Information Asset) är en orakelplattform med öppen källkod som gör det möjligt för marknadsaktörer att hämta, tillhandahålla och dela pålitlig data.

DIA syftar till att vara ett ekosystem för öppen finansiell data i ett finansiellt smart kontraktekosystem, för att sammanföra dataanalytiker, dataleverantörer och dataanvändare.

I allmänhet tillhandahåller DIA en pålitlig och verifierbar brygga mellan off-chain-data från olika källor och on-chain smarta kontrakt som kan användas för att bygga en mängd olika finansiella DApps.

DIA är styrningen av plattformen. Den är för närvarande baserat på ERC-20 Ethereum-protokollet.

Dia kan vara en lukrativ investering, men ta dig tid att läsa åtminstone flera prisprognoser från ledande analytiker och göra marknadsundersökningar innan du gör ett åtagande. Ta alla investeringsråd med en nypa salt.

Enligt Tech News Leader kommer Dias mynt att sjunka till $0,74 på 1 år, men sedan gå upp till $2,16 på 5 år. Om ett decennium kommer 1 DIA att vara värd $13,71.

Wallet Investor tycker att DIA är en dålig investering. De förutspår en nedgång till $0,04, ungefär hälften av dess nuvarande pris. Detta är en förlust på 95%.

