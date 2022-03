Disney Pixar Pals NFT:er säljer slut kort efter lanseringen

Disney Pixar Pals NFTs samlarobjekt som lanserades den 13 mars på den digitala samlarföremålsmarknaden Veve, sålde slut inom 24 timmar. Krypto-entusiaster köpte alla 54 995 NFT.

NFT:erna bestod av minnesvärda ögonblick och ikoniska karaktärer skapade av Pixar Animation Studios. Exempel på NFT-karaktärerna inkluderar Sherrif Woody, Lightning McQueen, Mike Wazowski, Edna Mode och The House from Up.

Blind box

Användare samlade sina NFT från en blind box, vilket betyder att de köpte slumpmässigt utan att veta vad de köpte. De skulle bara veta vad de samlat in/köpt efter att ha betalat.

Varje Pixar-objekt gick för 60 gems (motsvarande $60).

Om man multiplicerar antalet samlarobjekt med deras enhetspriser, uppskattas det att det totala värdet av alla köpta NFT:er var cirka 3,3 miljoner dollar.

Timmar efter att NFT:erna såldes slut såldes föremål i Pixar-droppet för över 350 gems på andrahandsmarknaden.

Veve NFTs marknadsplats

För det första är Veve-marknaden en produkt från ECOMI-blockkedjan vars inhemska token är OMI.

NFT:erna som släpps på Veve NFTs marknadsplats präglas för närvarande på GoChain-blockkedjan, som utvecklare hävdar är snabb, miljövänlig och helt kompatibel med Ethereum (ETH).

NFTs på Veve handlas med Gems, som är Veves in-app tokens. Gems är utbytbara mot digitala tillgångar i förhållandet 1:1 till dollarn. För närvarande är det inte möjligt att direkt konvertera Gems till fiat men möjligheten finns att göra det är i testfasen.

Eftersom Veve är en produkt av ECOMI är gems på något sätt kopplade till OMI-tokenen. Närhelst en NFT köps med gems, förbränns 100% av motsvarande värde av OMI-tokens medan den köpta NFT överförs till den nya ägarens konto.

Det är viktigt att notera att OMI-tokens kan konverteras till gems, men gems kan inte konverteras till OMI-tokens, främst eftersom det skulle minska priset på OMI.