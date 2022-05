Do Kwon beskriver ett gaffelförslag när han försöker rädda Terra

Förslaget är att ha en ny Terra (LUNA) kedja och (gamla) Terra Classic (LUNC), med UST borttagen från den nya kedjan.

Terra borde klaffa för att skapa en ny kedja för att rädda den från total kollaps, meddelade Terraform Labs Do Kwon på måndagen.

Enligt Kwon kommer den nya planen också att hjälpa till att rädda samhället kring kryptovalutan, som han säger har en hel del bra utveckling på gång.

Kwon sa att planen är att ha ett nytt förvaltningsförslag till samhället den 18 maj. Därefter skulle en tidslinje starta mot att splittra Terra-blockkedjan, med det algoritmiska stablecoinet inte en del av den nya blockkedjan.

11/ TFL will be initiating a governance proposal for the network fork in the next few hours – if the proposal passes, then it will coordinate the fork with validators next Friday 05/27.

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) May 16, 2022