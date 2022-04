Dogecoin ökar efter Musks Twitter-köp: var man kan köpa Dogecoin

Efter att Twitter accepterat Elon Musks bud steg priset på det populära mememyntet i höjden. Det var upp 30% än så länge i skrivande stund. Hektobiljonären kommer att göra sociala mediejätten privat.

Dogecoin skjuter i höjden eftersom dess potential som betalningsmedel har vuxit enormt.

Leta inte längre än den här korta artikeln för alla detaljer om Dogecoin: vad det är, om det är värt att investera i och de bästa ställena att köpa Dogecoin nu.

Dogecoin har en Shiba Inu-hund på sin logotyp och är baserad på en internetmeme med hundtema. Det är ett projekt med öppen källkod och en Litecoin-gaffel.

Dess huvudsakliga verktyg har varit som ett tipssystem på Reddit och Twitter för att belöna användare som delar eller skapar kvalitetsinnehåll. Nu när Musk ska leda Twitter förväntas detta verktyg bli mer framträdande.

För närvarande kan människor få tips i Dogecoin från en kran eller genom att delta i en community som använder den.

Dogecoin skiljer sig från Bitcoin på ett antal sätt, inklusive blocktid och gruvdrift. Dogecoin har ett obegränsat utbud och en blockeringstid på en minut. Det finns ingen gräns för antalet Dogecoins som du kan bryta.

Ingenting kan ersätta att göra din egen forskning. Alla investeringsbeslut du fattar bör baseras på din marknadsexpertis, din inställning till risk och egenskaperna och spridningen av din portfölj. Tänk också på hur du skulle känna om att förlora pengar.

Digital Coin och GOV Capital förväntar sig båda att Dogecoin kommer att nå $0,20 på ett år. CryptoNewZ är ännu mer hausse och förutspår ett maxpris på 21 cent per token redan i år.

