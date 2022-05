Dogecoin sjunker 15% efter att Anon-valar flyttat 250 miljoner DOGE

Dogecoin (DOGE), den största meme-krypton, har sjunkit med mer än 15% under de senaste 24 timmarna efter att Anon-valar flyttade 250 miljoner DOGE med hälften av beloppet till Robinhood.

I skrivande stund handlades DOGE för $0,07903, en nedgång med 15,51% efter att ha gått tillbaka från en daglig högsta på $0,09932.

Enligt en tweet från @DogeWhaleAlert, ett konto som spårar stora Dogecoin-överföringar, genomfördes två transaktioner vardera över 100 miljoner, det vill säga 110 614 220 och 139 261 848 meme-mynt vardera värda $8 497 274 respektive $11 725.

Den andra transaktionen på 139 261 848 Dogecoins överfördes till Robinhood, en populär USA-baserad handelsapp som gör det möjligt för kunder att investera i aktier och kryptor som Bitcoin, DOGE, Ethereum, Bitcoin Cash, Shiba Inu, Solana och andra populära mynt.

🐕🪙🐋🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

139,261,848 $DOGE ($11,625,997 USD) was transferred from an unknown wallet to a #Robinhood wallet.

Fee: 0.756 ($0.063 USD)

Tx: https://t.co/ADkdxMqG32#DogecoinWhaleAlert #WhaleAlert #Dogecoin #CryptoNews

— Ðogecoin Whale Alert (@DogeWhaleAlert) May 11, 2022