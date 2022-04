Liksom alla Elon Musk-relaterade kryptovalutor sköt Dogelon Mars i höjden på Twitters köpnyheter igår och nådde en rekordnivå för april månad. Den började minska efteråt. I skrivande stund hade den tappat 6% av sitt värde.

Det finns också rykten om en Binance-notering. Om du vill veta vad Dogelon Mars är, om den kan ge dig bra avkastning, och de bästa ställena att köpa Dogelon Mars, har du kommit till rätt ställe.

Eftersom ELON är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa ELON med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa ELON just nu, följ dessa steg:

Dogelon Mars är ett mememynt med hundtema som körs på Ethereum Mainnet och Polygon Mainnet. Det följer exemplet med Shiba Inu, Dogecoin, Floki Inu och andra framgångsrika hundmynt.

Dogelon Mars kombinerar ett antal populära mememyntsteman. Dess namn kombinerar Dogecoin och Elon Musk, den uttalade anhängaren av Dogecoin.

Det anspelar också på Mars, en snurr på den berömda månmemen, vilket tyder på att Dogelon kommer att genomgå en kraftig ökning. Utöver sitt ganska godtyckliga namn har Dogelon Mars lyckats bygga upp en betydande gemenskap.

Dogelon Mars kan definitivt vara värt att investera i om din timing är rätt. Tyvärr är detta ofta omöjligt att veta i förväg. Alla investeringsbeslut bör ta hänsyn till din risktolerans. Ta inte några prisprognoser för nominellt värde.

Tech News Leader förutspår att Dogelon Mars kan nå $0,000001 på ett år. Den kommer att vara värd $0,0000044 om 5 år och $0,000027 om ett decennium.

