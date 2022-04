Du kan nu köpa EBT, det hetaste nya myntet: här är var

Närhelst en stor händelse inträffar på marknaden – nästan vilken marknad som helst – följer snart en kryptovaluta som återspeglar den.

Efter att Elon Musk köpte Twitter återspeglades faktumet bokstavligen: vi har nu en token som heter Elon Buys Twitter (EBT). Den steg med 3 000% under asiatiska timmar idag och priset fortsätter att växa.

Om du vill veta vad EBT är, om det kan ge dig bra avkastning och de bästa ställena att köpa EBT, har du kommit till rätt ställe.

Eftersom EBT är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa EBT med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa EBT just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår Binance eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Pancakeswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

EBT ger meme-skapare en chans att tjäna pengar på sitt arbete. Den skapades för att hjälpa blivande memeskapare att visa upp sin talang också.

Plattformen håller på att utveckla flera intäktsgenererande funktioner. Det finns planer på att lansera en serie lata spel med en möjlighet att spela för att tjäna.

Dess långsiktiga mål är att etablera sig som en branschledare inom DeFi-sektorn.

EBT kan definitivt vara värt att investera i om din timing är rätt. Tyvärr är detta ofta omöjligt att veta i förväg. Alla investeringsbeslut bör ta hänsyn till din risktolerans. Ta inte några prisprognoser för nominellt värde.

Elon Buys Twitter är en mycket ny tillgång och det finns inga tillförlitliga förutsägelser. Endast Price Prediction har vågat förutsäga, men den är något fel. De förutspår att den kommer att vara värd $0,000003 nästa år, vilket är dess nuvarande pris.

Elon about to bring back everyone banned on Twitter pic.twitter.com/PVnb4Zu7ZU

— Tim Pool (@Timcast) April 25, 2022