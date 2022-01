Harmony, det 42:a största myntet efter börsvärde, är en av dagens största vinnare. Den har ökat med mer än 13% under de senaste 24 timmarna. Kommer den att bryta topp 40 snart? Den här guiden förklarar funktionerna i Harmony, om den är en bra investering och de bästa ställena att köpa Harmony nu.

Harmony är en blockkedje-plattform designad för att underlätta skapandet och användningen av decentraliserade applikationer (DApps). Nätverket syftar till att förnya hur decentraliserade applikationer fungerar genom att fokusera på slumpmässig sönderdelning, vilket gör det möjligt att skapa block på några sekunder.

Med fokus på bearbetningshastighet och validering, syftar Harmony mainnet till att revolutionera blockskapandet. Genom att introducera shardingprocessen minskade företaget avsevärt tiderna för nodvalidering.

För att säkerställa skyddet av noder och säkra valideringsprocessen introducerade Harmony den verifierbara slumpmässiga funktionen (VRF) för opartisk och oförutsägbar shard-medlemskap. Detta innebär att noder och validatorer tilldelas och omtilldelas på ett randomiserat sätt.

Projektets Harmony Grants-program är ett initiativ som syftar till att stödja innovation och attrahera utvecklare till Harmony mainnet.

Svaret beror på din riskaptit och dina ekonomiska omständigheter. ONE är en riskabel och oförutsägbar tillgång. Ta dig tid att göra research och bestämma vilken risknivå du är villig att acceptera innan du gör en investering i Harmony.

De flesta prisförutsägande tjänsterna är hausse på Harmony, vilket vände de flesta av förlusterna (-24%) under den senaste veckan. GovCapital tror att den kommer att handlas för $0,532 den här gången nästa år och stiga till $2,7 om fem år.

TradingBeasts förutspår $0,4 per 1 ONE i början av nästa år. Det högsta den kommer att gå upp till i slutet av 2025 är $0,41.

DigitalCoin räknar med ett genomsnittspris på $0,44 år 2022, $0,52 år 2023, $0,67 år 2025 och $1,13 i slutet av 2028.

