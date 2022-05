Kyber Networks token steg med 22% i går och lade till ytterligare en tredjedel till sitt värde idag, vilket testade om toppar från förra veckan. Hur kommer priset att röra sig?

Leta inte längre än den här korta artikeln för alla detaljer om KNC: vad det är, om det är värt att investera i och de bästa ställena att köpa KNC nu.

KNC är den inhemska tokenen för Kyber Network Crystal v2, som beskriver sig själva som det bästa multichain DeFi-likviditetsnavet. Den aggregerar likviditet från olika källor för att tillhandahålla säkra och omedelbara transaktioner på alla decentraliserade applikationer (DApp).

Dess huvudsakliga mål är att göra det möjligt för DEX, DeFi DApps och andra användare att få tillgång till likviditetspooler som ger de bästa priserna. Alla transaktioner på detta nätverk sker i kedjan, vilket innebär att alla Ethereum-blockutforskare kan verifiera dem enkelt.

Projekt kan bygga på Kyber för att använda dess tjänster, såsom likviditetsaggregation, omedelbar avveckling av tokens och en anpassningsbar affärsmodell.

KNC kan definitivt vara värt att investera i om din timing är rätt. Tyvärr är detta ofta omöjligt att veta i förväg. Alla investeringsbeslut bör ta hänsyn till din risktolerans. Ta inte några prisprognoser för nominellt värde.

Digital Coin förutspår att KNC kommer att nå $3,99 år 2023 innan den sjunker till $3,83 år 2024. 2025 kommer den att studsa tillbaka och nå $5,28. De förutspår ytterligare en nedgång till $4,83 år 2026 innan den återhämtar sig till $6 år 2027.

