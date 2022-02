Du kan nu köpa Libero, som steg 34% idag: här är var

Libero är tokenen för Libero Financial, som beskriver sig själv som det bästa protokollet för automatisk insättning och DeFi 3.0 multichain farming. Libero bröt $0,01 och registrerade en handelsvolym på $7,5 miljoner under de senaste 24 timmarna. Tokenen har lagt till mer än en tredjedel till sitt värde idag.

Du har kommit till rätt ställe om du är intresserad av detaljerna kring Libero och de bästa ställena att köpa Libero nu.

Eftersom LIBERO är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa LIBERO med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa LIBERO just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår Binance eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till SushiSwap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Libero Financial erbjuder världens högsta fasta APY, imponerande 158 894%. Den har automatisk insättning och sammansättning i användarplånböcker. Gemenskapsmedlemmar får belöningar varje halvtimme, vilket kommer till 48 belöningar per dag.

DeFi 3.0 multichain farming stöder höga belöningar. 2 – 4% av tokentillförseln bränns varje vecka för att förhindra inflation.

Libero Financial hävdar också att dess token är mattsäker. Den är inte präglad till plånböcker och präglingen granskas av THOREUM & RugFreeCoins.

Libero stiger av några andra anledningar. Dess börsvärde nådde precis 50 miljoner dollar. Tack vare 405 000 dollar av valdumpning idag överstiger tokenens totala fond 1 miljon dollar.

Libero är en relativt ny tillgång och det är svårt att säga hur priset kommer att utvecklas. Många oförutsägbara faktorer kan påverka det. Om du bestämmer dig för att köpa Libero råder vi dig att vara försiktig.

Digital Coin Price förutspår en långsiktig ökning. Myntet kommer att byta ägare för $0,058 år 2031.

Prisprognosen är också hausse. De förutspår ett minimipris på $0,02 nästa år och på $0,03 år 2024. De förväntar sig att 1 LIBERO handlas för minst $0,046 år 2025.

Dang $LIBERO keeps breaking ATH after ATH, just wont stop. Price goes up even after a sell off occurs. It wil consolidate at somepoint, but at what price and when who knows? As for me, I'll just keep HODLing mine since its all profit for me from here.#libero #BSCGems pic.twitter.com/kvK8a4eKPV

