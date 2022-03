Av alla sekretessmynt är det Monero som ökar mest. Man tror att sanktioner mot Ryssland kommer att leda till mer cyberbrottslighet, och tokens som Monero blir mer populära eftersom hackare sannolikt kommer att kräva betalningar i dem.

Den här artikeln har allt du behöver veta om Monero, inklusive om den är värd att köpa och de bästa ställena att köpa Monero nu.

Monero är en token med fokus på integritet och anonymitet, som etablerades 2014. Enligt dess skapare är integritet och säkerhet deras högsta prioritet. Effektivitet och användarvänlighet kommer i andra hand.

Ekosystemet syftar också till att ge alla användare skydd, även de utan teknisk bakgrund.

Moneros prisstegring sammanfaller också med prisrörelsen för andra tillgångar, som aktier. Dow Jones och Nasdaq 100-terminerna steg på onsdagsmorgonen när den ukrainske presidenten sa att han var redo att kompromissa om NATO-medlemskapet och utbrytarregionerna.

Ingenting kan ersätta att göra din egen forskning. Alla investeringsbeslut du fattar bör baseras på din marknadsexpertis, din inställning till risk och egenskaperna och spridningen av din portfölj. Tänk också på hur du skulle känna om att förlora pengar.

Wallet Investor gör en positiv förutsägelse. De förväntar sig att Monero-priset ska gå upp från $196,26 till $247,74 på ett år. Detta ger en intjäningspotential på +26,23% på ett år.

Om fem år förutspår de att 1 XMR kommer att handlas för $609, mer än tre gånger det nuvarande priset.

