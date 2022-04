Lösningarna som utvecklats av Multichain, som använder MULTI som sin inhemska krypto, tillåter nästan alla blockkedjor att samverka. Tokenen skjuter i höjden av nyheterna om en rad positiva utvecklingar och hade lagt till 43% till sitt värde vid publiceringstillfället.

Leta inte längre än den här korta artikeln för alla detaljer om MULTI: vad det är, om den är värd att investera i och de bästa ställena att köpa MULTI nu.

Eftersom MULTI är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa MULTI med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa MULTI just nu, följ dessa steg:

MULTI skjuter i höjden av nyheterna att den nu stöder totalt 41 blockkedjor och knappt 2 000 tokens. Dess cross-chain router-protokoll stöder cross-chain mellan Ethereum, BSC, Fantom, Arbitrum, Polygon, Avax, Moonbeam, Bitcoin, Litecoin, Polkadot, Cosmos, Terra, Solana och mer.

Multichain är en infrastruktur för interoperabilitet av tillgångar i kedjan, tänkt att vara den ultimata routern för Web3. Omdöpt från Anyswap, syftar den till att tillgodose behoven hos olika blockkedjor så att de blir interoperabla.

Multichain fakturerar sig själv som ett snabbt, säkert, prisvärt och pålitligt sätt att utbyta data och värde och utöva kontroll mellan kedjorna.

Tech News Leader förutspår att Multichain kan gå upp till $17,58 på ett år och $58,28 på 5 år, och bryta $400 på ett decennium.

Digital Coin Price är mycket mer hausse, och förutspår en ökning till $31,19 i slutet av detta år. År 2023 förutspår de att den kommer att handlas för minst $29,09. Den kan nå $35,04. Den kommer att vara i intervallet $27 – $37 under 2024.

