Du kan nu köpa Selfkey, som ökar efter Binance-noteringen: här är var

Selfkey är en blockkedje-baserad identitetsplattform, som ökar efter nyheterna om en notering på den största börsen i världen efter handelsvolym. Den har lagt till nästan 11% till sitt värde idag.

Om du vill veta vad Selfkey är, om du ska investera i det, och de bästa ställena att köpa Selfkey, har du kommit till rätt ställe.

Eftersom KEY är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa KEY med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa KEY just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår eToro eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Selfkey förser individer, företag, börser, fintech-startups och banker med en plattform för att hantera identitetsdata. Kärnteamet har arbetat med decentraliserad identitet sedan 2014 över företag som Standard Chartered Bank, Bitmax Exchange, EQIBank och GSR.

Selfkey-plånboken är en gratis öppen källkod utan förvaringsplånbok som gör det möjligt för användare att säkert lagra och överföra både digitala tillgångar och sin digitala identitet.

De kan ansöka om produkter som ett verkligt bankkonto eller företagsregistrering och betala med KEY på den dedikerade Selfkey-marknadsplatsen.

En traditionell KYC-process är dyr och ofta osäker eftersom data lagras i centraliserade databaser. Selfkey utnyttjar ett decentraliserat tillvägagångssätt och kryptografiska teknologier för att dramatiskt sänka kostnaderna och förbättra säkerheten.

Den syftar till att revolutionera KYC-processen samtidigt som den förblir trogen till tron att varje individ ska kunna äga och kontrollera sin identitet.

Selfkey kan vara en lukrativ investering, men ta dig tid att läsa åtminstone flera prisprognoser från ledande analytiker och göra marknadsundersökningar innan du gör ett åtagande. Ta alla investeringsråd med en nypa salt.

Trading Beasts är extremt hausse på KEY. De förutspår att 1 KEY kommer att nå $0,01 i maj i år. Det förväntade maxpriset är $0,012. För närvarande handlas 1 KEY för $0,007.

Enligt Tech News Leader kan Selfkey gå så högt som $0,014 på ett år. Den kommer att vara värd $0,045 om 5 år och $0,28 om ett decennium.

⚠️#KEY 12h recently showed a BREAKOUT above its resisting trend line and is now on EXTREME ALERT as it is setup to more than DOUBLE IN VALUE! With this break, $KEY is positioned to go on an over 105% uphill run to reach the target at $0.0153 and can begin moving quickly!#Selfkey pic.twitter.com/iFhknu0dQu

— JAVON MARKS (@javonnnm) March 6, 2022